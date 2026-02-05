Caso Epstein: ¿Quién es Peter Mandelson y por qué sacude la política británica?

Peter Mandelson, entonces embajador británico en Estados Unidos, aparece en los documentos revelados sobre Jeffrey Epstein, lo que ha impulsado investigaciones en su contra. (Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos)

La difusión de la Administración estadounidense de documentos sobre el pederasta Jeffrey Epstein expuso interacciones comprometedoras con el exministro británico Peter Mandelson, caído en desgracia por sus vínculos con el financiero millonario.

Traición al país

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el antiguo ministro laborista Peter Mandelson “mintió repetidamente” durante el proceso de selección al cargo de embajador del Reino Unido en Estados Unidos, del que fue destituido al hacerse públicos sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

Starmer afirmó ante el Parlamento que Mandelson, que fue también comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, “traicionó al país” al remitir en 2009 información sensible del Gobierno laborista, encabezado entonces por Gordon Brown, al fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, un hecho que ahora investiga la Policía.

Estas son las principales revelaciones hasta ahora que han sacudido la política en Reino Unido:

Filtración de información del Gobierno británico

En junio de 2009, cuando era ministro de Empresa en el Ejecutivo de Gordon Brown, Mandelson remitió a Epstein un correo interno en el que un asesor del primer ministro planteaba vender activos públicos para recaudar fondos tras la crisis crediticia de 2008, con el comentario: “Nota interesante que se ha enviado al primer ministro”. Epstein preguntó qué activos podían venderse y, desde una dirección anonimizada, se respondió: “Imagino que tierras y propiedades”.

Intermediación sobre el impuesto a bonos bancarios

En diciembre de 2009, Epstein pidió a Mandelson que el impuesto del 50?% sobre bonos superiores a 25.000 libras (28.750 euros), que el Gobierno británico planeaba aplicar al sector financiero, se limitara únicamente a la parte en efectivo. Mandelson respondió que estaba “intentando enmendar la norma”.

Presiones al ministro de Economía británico

El 17 de diciembre de 2009, dos días después de los correos sobre el impuesto a los bonos, Epstein preguntó a Mandelson si Jamie Dimon, entonces consejero delegado de JP Morgan, debía volver a llamar al ministro de Economía, Alistair Darling, para insistir sobre el asunto. Mandelson respondió: “Sí, y amenazarle suavemente”.

Aviso previo sobre rescate europeo

El 9 de mayo de 2010, Epstein escribió a Mandelson que “fuentes dicen que el paquete de ayuda de 500.000 millones de euros está casi completo”, en referencia al plan de la Unión Europea para rescatar la economía griega, que podía contagiar su crisis de deuda al resto del euro. Mandelson respondió que la medida “debería anunciarse esta noche”. La ayuda se confirmó oficialmente al día siguiente, el 10 de mayo de 2010.

Compra del negocio de RBS Sempra

En 2010, los correos revelan que Mandelson ayudó a Jes Staley, amigo de Epstein y ejecutivo de JP Morgan, a cerrar la compra del negocio de energía RBS Sempra, propiedad del antiguo banco británico RBS y de Sempra Energy, que debía venderse tras la crisis de 2008. Staley dijo que el laborista había sido “muy útil”.

Pagos de Epstein a Mandelson y su esposo

Los documentos muestran que Epstein realizó tres pagos de 25.000 dólares cada uno a cuentas vinculadas a Mandelson entre 2003 y 2004, cuando era diputado laborista. En 2009, transfirió además 10.000 libras (11.500 euros) a su pareja, Reinaldo Avila da Silva, para un curso de osteopatía.

Comentarios subidos de tono

Durante su relación entre 2002 y 2011-12, Mandelson envió numerosos mensajes de apoyo a Epstein, incluso cuando cumplía condena por un delito sexual en 2008. “Deberías luchar por una liberación anticipada”, “eres mi mejor amigo”, le dijo, entre otras cosas.

En noviembre de 2009, en un intercambio donde Epstein le daba consejos sobre cómo gestionar la posible dimisión de Brown, y Mandelson comentaba la necesidad de mostrar lealtad al primer ministro, Epstein bromea: “¿Estás seguro de que la presión por tu falta de sexo no está convirtiendo tu cerebro en foie gras?”. Mandelson responde: “Es ciertamente un problema serio… La cura llega a Londres desde Shanghái el próximo fin de semana”.