Carta de Epstein menciona a Trump: nuestro presidente comparte nuestro amor por las jóvenes

Los nuevos archivos publicados por el gobierno de Estados Unidos en relación con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump, incluidos documentos que detallan vuelos que tomó en el jet privado de su entonces amigo cercano.

El Departamento de Justicia emitió rápidamente un comunicado defendiendo al mandatario de 79 años.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, sostuvo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.

“Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

“Nuestro presidente”

Entre la documentación revelada por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein se conoció una carta que el delincuente sexual envió a Larry Nassar.

La carta dice:

Querido LN, como ya sabes, he tomado el camino corto para volver a casa. ¡Mucha suerte! Compartimos una cosa: nuestro amor y cariño por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes. Cuando pasaba una joven belleza, le encantaba ‘agarrar’, mientras que nosotros terminábamos robando comida en los comedores del sistema. La vida es injusta. Atentamente, J. Epstein”. — Carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar

Esta carta se entiende mejor teniendo cuatro datos:

La carta se envió el 13 de agosto de 2019 , tres días después de que Epstein fuese declarado muerto por suicidio en su celda.

por suicidio en su celda. Si Epstein murió el 10 de agosto de 2019, ¿cómo envió la carta el 13?. En distintas prisiones se permite que los guardias revisen los documentos que envían y reciben los reclusos, esto explicaría el retraso en el envío de la carta.

Larry Nassar es el médico del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos condenado a hasta 175 años de cárcel por abuso sexual a más de 100 atletas.

condenado a hasta 175 años de cárcel por abuso sexual a más de 100 atletas. Aunque la carta no dice explicitamente “Donald Trump”, Epstein dice “nuestro presidente” en 2019, época en la que efectivamente Donald Trump estaba en la Casa Blanca.

Publicación bajo presión

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

Epstein cultivó un amplio círculo de amigos poderosos, entre ellos Trump. Este financista vinculado a las élites neoyorquinas había sido condenado en 2008 por prostitución de menores, y a su muerte en prisión aguardaba un nuevo juicio por presuntamente dirigir una red de tráfico sexual.

Trump, quien no está acusado de ningún delito, hizo campaña en 2024 prometiendo hacer público el expediente Epstein, pero luego reculó, denunciando una “farsa” orquestada por la oposición demócrata.

Sin embargo, la indignación que el caso generó incluso en su propio Partido Republicano obligó al presidente a promulgar una ley que ordena la publicación de todos los documentos, en medio de acusaciones de encubrimiento.

Un primer lote se hizo público el viernes pasado en medio de fuertes críticas al Departamento de Justicia, acusado de retrasar deliberadamente la divulgación y excluir cualquier referencia a Trump.

Retraso en la liberación de documentos

El fiscal general adjunto estadounidense, Todd Blanche, achacó el retraso en la publicación de los archivos a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1.000 víctimas de Epstein, y el domingo negó las acusaciones de que estuviera protegiendo a Trump.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del 15 de diciembre.

Los coauspiciadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley.

El primer paquete de materiales publicado incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y de otros nombres famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que también frecuentaban a Epstein.

Clinton instó al Departamento de Justicia a publicar cualquier material de los archivos relacionado con él, afirmando que no tenía nada que ocultar.

Maxwell, exnovia y colaboradora de Epstein, cuyo proceso terminó en 2022 con su condena a 20 años de prisión, sigue siendo la única persona condenada en relación con este caso.