Archivos Epstein: Trump, Elon Musk y Bill Gates bajo la lupa tras masiva filtración de archivos

En una acción sin precedentes para garantizar la transparencia ante el pueblo estadounidense, el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó el pasado viernes 30 de enero una avalancha de información relacionada con el fallecido Jeffrey Epstein. La descarga masiva incluye un archivo de 3 millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos, lo que representa la mayor divulgación oficial desde que una ley ordenó su publicación el año pasado.

Estos archivos arrojan infinidad de información que Epstein pasó en prisión, informes psicológicos y registros de la investigación contra su socia, Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico de menores. Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas a nivel mundial son las conexiones del financiero con figuras de la élite política y tecnológica.

El presidente Donald Trump y las denuncias del FBI

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece mencionado en repetidas oportunidades en este nuevo lote de documentos. Si bien Trump ha reconocido una amistad pasada con Epstein, afirma que la relación se rompió hace muchos años y niega cualquier conocimiento de sus delitos.

Entre los archivos destaca una lista del FBI recopilada en 2025 que contiene denuncias presentadas por ciudadanos a través de una línea telefónica. No obstante, el Departamento de Justicia aclaró que:

Muchas de estas acusaciones son “infundadas y falsas” .

. Fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020 sin pruebas que las sustenten.

Las víctimas de Epstein no han acusado formalmente a Trump de ningún delito.

El magnate Elon Musk y los planes de viaje a la “isla”

Los documentos revelan correspondencia por correo electrónico entre Epstein y Elon Musk. Aunque Musk no ha sido acusado de ningún delito, los mensajes de 2012 muestran que puso sobre la mesa un viaje a la isla de Epstein en más de una ocasión.

En un correo de Navidad de 2012, Musk le preguntó a Epstein: “¿Qué día/noche será la fiesta más loca en tu isla?”, añadiendo que necesitaba “soltarse” tras trabajar al límite de su cordura. Musk se pronunció en su red social X, señalando que estos correos podrían ser malinterpretados por detractores, e instó a procesar a quienes cometieron delitos graves con menores. Hasta el momento, no hay evidencia de que el empresario terminara viajando a dicho lugar.

Escándalo en la élite británica y acusaciones contra Bill Gates

La estrecha relación de Epstein con la realeza británica también sumó nuevos detalles. Se filtraron correos de 2010 firmados por “El Duque” (presuntamente Andrew Mountbatten-Windsor) referentes a cenas en el Palacio de Buckingham. En un mensaje, Epstein propuso presentar al duque a una mujer rusa de 26 años. Andrés ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Por otro lado, los archivos contienen acusaciones escabrosas redactadas por Epstein contra el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Los textos sugieren que Gates habría intentado encubrir una enfermedad de transmisión sexual. Un portavoz de Gates respondió tajantemente:

Calificó las afirmaciones como “absolutamente absurdas y falsas” .

. Aseguró que los documentos solo demuestran la frustración de Epstein por no poder mantener una relación continua con Gates.

El “desastre” de la identificación de las víctimas

A pesar de los esfuerzos del Departamento de Justicia por censurar nombres y proteger identidades, la abogada de víctimas Gloria Allred describió la publicación como un “completo desastre”. Según Allred, en varios documentos los nombres de las sobrevivientes son legibles bajo los tachones o aparecen fotografías de víctimas que nunca habían hecho pública su identidad.

Allred criticó duramente al departamento, afirmando que han devastado a muchas sobrevivientes al revelar sus datos, mientras que los archivos ya han sido descargados masivamente por el público.