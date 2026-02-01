Jay-Z, Harvey Weinstein y Pusha T son mencionados en la última publicación de los archivos Epstein

Este viernes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó tres millones de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein, junto con 2000 vídeos y aproximadamente 180 000 imágenes, en los que se incluyen menciones a celebridades como el rapero y esposo de Beyoncé, Jay-Z, Pusha T y el exproductor de cine, Harvey Weinstein.

Según la publicación de la revista Variety, las menciones de estas tres estrellas no proceden de los registros personales de Epstein ni de informes corroborados por las fuerzas del orden.

Las tres figuras del entretenimiento son nombradas en una pista proporcionada al FBI, que se archivó como parte de la investigación sobre Epstein.

La pista no implica que estas personas fueran investigadas y tampoco su culpabilidad por las acusaciones formuladas.

El informe incluido en la última publicación sobre Epstein, una víctima anónima, que afirmó haber sido drogada y abusada sexualmente en varias ocasiones a lo largo de los años, dijo que el rapero Pusha T era uno de sus “manipuladores”.

Además, la víctima dijo que una vez se despertó en una habitación con Weinstein y Jay-Z, pero igual se aclara que debido a que la víctima fue drogada en ambos casos, su memoria estaba confusa.