CAF anuncia donación de 250 mil dólares para atender emergencias Santa Marta y Córdoba

En Santa Marta se decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta, la emergencia dejó tres muertos y 140 familias damnificadas.

Ante las emergencias provocadas por las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba y el Distrito de Santa Marta, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF, anunció una donación de 250 mil dólares para apoyar las labores de atención y recuperación.

Así lo dio a conocer su presidente Ejecutivo Sergio Diazgrandos “Ante las emergencias provocadas por las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba y el Distrito de Santa Marta, que hasta ahora han dejado personas fallecidas y cientos de familias afectadas, hemos decidido desde @AgendaCAF donar USD 250 mil para apoyar la atención y recuperación de las comunidades impactadas”, anunció el funcionario en su cuenta en X.

Debido a las fuertes precipitaciones en Santa Marta se decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta, con el objetivo de atender de manera inmediata a las familias damnificadas y acelerar la respuesta institucional frente a la emergencia.

