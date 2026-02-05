CAF anuncia donación de 250 mil dólares para atender emergencias Santa Marta y Córdoba

Santa Marta

Ante las emergencias provocadas por las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba y el Distrito de Santa Marta, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF, anunció una donación de 250 mil dólares para apoyar las labores de atención y recuperación.

Así lo dio a conocer su presidente Ejecutivo Sergio Diazgrandos “Ante las emergencias provocadas por las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba y el Distrito de Santa Marta, que hasta ahora han dejado personas fallecidas y cientos de familias afectadas, hemos decidido desde @AgendaCAF donar USD 250 mil para apoyar la atención y recuperación de las comunidades impactadas”, anunció el funcionario en su cuenta en X.

Decretada la calamidad pública en Santa Marta tras emergencias ocasionadas por frente frío

Debido a las fuertes precipitaciones en Santa Marta se decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta, con el objetivo de atender de manera inmediata a las familias damnificadas y acelerar la respuesta institucional frente a la emergencia.