Decretada la calamidad pública en Santa Marta tras emergencias ocasionadas por frente frío

Santa Marta

Ante el avance del frente frío que afecta a la ciudad, la administración distrital decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta, con el objetivo de atender de manera inmediata a las familias damnificadas y acelerar la respuesta institucional frente a la emergencia.

Así lo dio a conocer el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello a través de su cuenta en X “Samarios y samarias: Ante el avance del frente frío, decretamos la calamidad pública y la urgencia manifiesta. Esta decisión nos permite actuar de manera inmediata y atender con rapidez a las familias afectadas. He dado instrucciones a todo el gabinete para estar en territorio, en cada barrio, acompañando a nuestra gente y dando respuesta directa a la emergencia”, precisó.

Asimismo, lamentó las vidas que se han perdido a causa de esta situación y expresó su solidaridad con las familias afectadas, reiterando su compromiso de apoyo en este momento difícil.

Es de recordar que, debido a las lluvias que se presentan en la ciudad, las autoridades reportaron el fallecimiento de una mujer y su hijo mayor de edad tras un deslizamiento de tierra en el sector Vista Hermosa, en Gaira.