Santa Marta

Decretada la calamidad pública en Santa Marta tras emergencias ocasionadas por frente frío

Debido a las lluvias que se presentan en la ciudad, las autoridades reportaron el fallecimiento de una mujer y su hijo mayor de edad.

Decretada la calamidad pública en Santa Marta tras emergencias ocasionadas por frente frío/ Cortesía

Decretada la calamidad pública en Santa Marta tras emergencias ocasionadas por frente frío/ Cortesía

Santa Marta

Ante el avance del frente frío que afecta a la ciudad, la administración distrital decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta, con el objetivo de atender de manera inmediata a las familias damnificadas y acelerar la respuesta institucional frente a la emergencia.

Así lo dio a conocer el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello a través de su cuenta en X “Samarios y samarias: Ante el avance del frente frío, decretamos la calamidad pública y la urgencia manifiesta. Esta decisión nos permite actuar de manera inmediata y atender con rapidez a las familias afectadas. He dado instrucciones a todo el gabinete para estar en territorio, en cada barrio, acompañando a nuestra gente y dando respuesta directa a la emergencia”, precisó.

Asimismo, lamentó las vidas que se han perdido a causa de esta situación y expresó su solidaridad con las familias afectadas, reiterando su compromiso de apoyo en este momento difícil.

Es de recordar que, debido a las lluvias que se presentan en la ciudad, las autoridades reportaron el fallecimiento de una mujer y su hijo mayor de edad tras un deslizamiento de tierra en el sector Vista Hermosa, en Gaira.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad