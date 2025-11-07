Cayó en Medellín extraditable que legalizaba dineros del narcotráfico con monedas virtuales

Luis Felipe Agudelo Maya es solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos- foto Fiscalía

Medellín

En la ciudad de Medellín, agentes del CTI, la Policía y el Ejército, mediante un acuerdo con la DEA, capturaron a Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de presuntamente legalizar dineros producto del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales y pagos espejo. Integraba una red señalada de legalizar dineros del narcotráfico.

Según la fiscalía, esta persona es requerida por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos.

“Estas operaciones permitían simular transferencias internacionales sin mover físicamente el dinero, facilitaban el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero colombiano y mexicano, y permitían ocultar su origen vinculado al tráfico trasnacional de estupefacientes”.

Agrega el ente investigador que Luis Felipe Agudelo habría logrado dar apariencia de legalidad a por lo menos dos millones de dólares.

Esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten los trámites para su extradición a Estados Unidos.

Finalmente, indicó que, a la par de esta captura en Medellín, se efectuó otra operación similar en “Miami (Estados Unidos), Ciudad de México (México) y Madrid (España); fueron incautados dólares en efectivo y elementos que serán de relevancia para el avance de las investigaciones”.