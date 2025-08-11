Precio del dólar en Colombia HOY, 11 de agosto: ¿migrar del dólar al bitcoin es seguro?

En Colombia se ha visto como el dólar ha ido perdiendo valor después de que en el mes de julio viniese con un prospecto positivo en su precio, pues estuvo cerca de llegar a los $4.200 pesos, pero en los últimos días con su caída, ha representado para el peso colombiano una reevaluación en la moneda local.

En lo que va del mes de agosto, se ha visto una revaluación de la moneda local, luego de que la divisa por la que se cotiza (dólar) haya bajado, mostrando una ganancia y fortalecimiento del peso colombiano frente a otras monedas que se manejan en latinoamérica. Este dato es importante, ya que, según el Banco de la República, cuando la moneda local se revalúa, se produce un aumento en su poder de compra.

Asimismo, el precio del dólar, al ir “devaluandose” dentro de nuestro mercado, ayuda a que la compra de suministros que provienen de otros países, en este caso, productos estadounidenses o aquellos que manejan la misma divisa, sea más económico para el país. Debido a ello, conocer el precio del dólar hoy es importante, ya que algunos empresarios y demás, pueden analizar si invertir o comprar es viable.

Precio del dólar en Colombia HOY, 11 de agosto

El viernes 8 de agosto, el precio del dólar se mantuvo por debajo de los $4.100, cotizándose en $4.049 pesos. Hoy, 11 de agosto, el precio del dólar es de $4.034 pesos según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República.

El dólar cada vez más pierde atractivo para algunos ciudadanos en el mercado, más no significa que no siga siendo la moneda de confianza, pues en cualquier momento puede representar un alza. En este caso, el Bitcoin cada vez más gana terreno a la hora de invertir, aunque tiene riesgos.

Invertir en el mercado del Bitcoin en Colombia

El bitcoin es una moneda digital que tuvo una gran relevancia en la economía global. Pese a que muchas personas han invertido y lo han recomendado, otros no, por la inestabilidad y el riesgo que existe en cuanto a la pérdida de dinero. La empresa de software financiera, Wallib, publicó un artículo en el que explica cómo invertir y proteger el dinero de la devaluación de la moneda local.

En dicho artículo indica cómo vender o comprar estas criptomonedas en el mercado colombiano de forma segura, advirtiendo también los riesgos que se corre. Asimismo, usted puede consultar con algunos bancos, como Bancolombia, si es posible hacerlo. Es importante asesorarse antes de dar el paso y analizar todos los riesgos.

¿Es realmente seguro?

Las criptomonedas no están protegidas ni reguladas por alguna entidad como el efectivo o el dólar estadounidense, son volátiles y tienen un riesgo considerable.

Las alternativas que tiene, es ahorrar en dólares y luego intercambiarlos en puntos autorizados. Recuerde que si bien migrar a las criptomonedas puede ser una alternativa para ganar más rentabilidad, no hay un ente que se responsabilice del dinero que pueda perder, mientras, puede cotizar en casas de cambio.

Compra y venta de dólares en Colombia HOY, 11 de agosto

El precio del dólar ha tenido cambios significativos en lo que va del mes de agosto, pues al ir cayendo, en las casas de cambio la compra y vente puede variar dependiendo la ciudad y la oficina a la que vaya. Según el portal web DólarHoy.co, el cual realiza un análisis sobre las casas de cambio que hay en algunas ciudades de Colombia, el precio está así: