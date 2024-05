Se habló de colaborar con $2000 millones en especie para la campaña Petro: CEO Daily Cop

Omar Hernández Doux-Ruisseau es un ingeniero industrial de 30 años que en los primeros meses de 2021 se vinculó, a través de su empresa Spartan Hill, a la criptomoneda digital Daily Cop. Su trabajo, explicó en entrevista exclusiva con Caracol Radio, consistió en crear el Blockchain (que es, básicamente, un registro confiable y difícil de hackear de las transacciones) que necesitaba la que prometía ser la primera criptomoneda colombiana. Antes de comenzar con esa labor, Hernández explica que fue usuario de Daily Cop, “fui la persona 752 en invertir”, dice. Todo esto cambió en septiembre de 2023, cuando la fiscalía ordenó la captura de los seis primeros involucrados en el fraude de la criptomoneda. Uno de ellos era Hernández, que enfrenta ahora una acusación por lavado de activos, captación ilegal y enriquecimiento ilícito.

Hernández, que está detenido en Medellín, se constituyó primero como víctima de la captadora ilegal -él dice que también perdió plata, y que jamás se quedó con los 7 mil millones de pesos que la fiscalía señala-, y ahora colabora con la justicia a través de un principio de oportunidad que le diera inmunidad total. Hace varias semanas, en Caracol Radio, revelamos que en la matriz de colaboración de Hernández, él se compromete, entre otras cosas, a “explicar los beneficios obtenidos por el hoy Gobierno nacional en su época electoral, de los recursos que hoy son objeto de un LAVADO DE ACTIVOS”. También afirma que puede ayudar, y que este es su interés principal, a explicar dónde está la plata que perdieron las miles de víctimas de la criptomoneda.

En noviembre de 2023, en una diligencia en la fiscalía, Hernández habló de la “participación de recursos de Daily cop en campañas presidenciales”, refiriéndose a “toda la información correspondiente a los pagos realizados al señor Ricardo Roa, como financiación de la campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 180.000 millones de pesos” versión que luego fue ampliada en febrero pasado. Roa, que fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro, es ahora el presidente de Ecopetrol. Y esta semana, el 7 de mayo, ante magistrados del Consejo Nacional Electoral y abogados del presidente Petro y del propio Roa, Hernández no solo ratificó que Daily Cop apoyó la campaña del entonces candidato Petro, sino que en febrero de 2022, en Bogotá, uno de los dueños y creadores de la criptomoneda, Sebastián Betancourt, se reunió con Roa en un restaurante en el norte de la capital.

En la entrevista con Caracol Radio, Hernández ratifica que “hay suficientes indicios y pruebas que resultaron de interés para la justicia, en el que se puede creer que la campaña y Daily Cop sí tuvieron relación”. “Todo esto está ya en los archivos de la fiscalía y del CNE, pero hay detalles que no puedo dar porque es un proceso reservado”. Hernández, calmadamente, insiste en que no tiene interés alguno en perjudicar o politizar con su testimonio, y que fue él, antes de ser capturado por estos hechos, quien se acercó a la fiscalía a ofrecer su colaboración para esclarecer los hechos delictivos que pudieron cometerse con la criptomoneda.

La reunión con Roa

Hernández, como ya lo había anticipado Caracol Radio, asegura que la reunión con Ricardo Roa sucedió en el “año 2022, a mitad de febrero, en el lugar la Castellana, asistieron Sebastián Betancourt, la asistente del señor Roa, mi persona y aproximadamente 5 escoltas”. Se refiere a la panadería Castellana de la 104 con 19, y dice que el objetivo de la reunión era explicarle a Roa las ventajas de las criptomonedas como una alternativa al sistema bancario tradicional. La idea, dice, “era establecer una ruta para poder identificar los puntos de cohesión con el futuro… con el candidato, con el posible gobierno. Se habló del tema de la regulación y de la adopción de la tecnología para un sandbox, que era un proyecto del Banco de la República que estaba en vigencia para ese entonces y que servía como punto de negociación para realizar cualquier tipo de joint venture, de alianza con el gobierno”.

Al preguntarle si en la reunión se mencionó alguna cifra especifica que Daily Cop pudiera aportar a la campaña de Gustavo Petro, Hernández dijo “yo escuché de la boca de los asistentes una negociación por alrededor de los 2000 millones de pesos”. Y explica que parte de eso ya fue aceptado por el mismo Sebastián (Betancourt), y que un cheque por cuatro mil millones de pesos por el que indaga el Consejo Nacional Electoral (y que fue contado primero por El Tiempo) no tiene nada que ver con su testimonio. Hernández insiste en que la ayuda a la campaña, y de esto hay pruebas y otros elementos que la fiscalía está corroborando, fue en horas de vuelo en el avión que tenía, en su interior, el logo de Daily Cop.

El avión Super King 300

En las fotos se ve en distintos momentos al entonces candidato Gustavo Petro junto al excongresista y ahora embajador ante la FAO, en Italia, Armando Benedetti. Están sentados en un avión Super King 300 que, según el testimonio de Hernández, fue comprado en parte por Sebastián Betancourt, uno de los creadores de la criptomoneda y que permanece prófugo de la justicia. En la entrevista con Caracol Radio, Hernández explica que “Sebastián compró la mitad del avión, las transacciones de Blockchain apoyan esa tesis, por la cronología de las transacciones de su wallet (de la billetera digital). No es solo mi palabra, es que estamos dando informes de análisis de transacciones de Blockchain. Todo lo que se hace a través de este sistema, queda registrado, igual como pasa en Nequi”. La otra mitad de la aeronave, dice Hernández, la compró la empresa de aviación Sadi SAS, a través de Carlos Eduardo Restrepo, socio fundador de esa empresa y que se entregó a la justicia de Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico el 8 de junio de 2023.

Betancourt, que en un comunicado sin firma enviado a la W Radio, negó cualquier tipo de vínculo con Sadi y con Carlos Restrepo, tendrá que explicar los documentos que demuestran la existencia de aproximadamente unas 57 horas de vuelo, dice Hernández, refiriéndose no a la campaña, sino a la cercanía entre Betancourt y Restrepo. “Es que no se puede tapar el sol con un dedo, los hechos fácticos ocurrieron, y la relación entre ellos está documentada”. Incluso, añade que Restrepo “tumbó a Betancourt cuando se le quedó con propiedades y con diez mil millones de pesos”.

Al final, Hernández quiere dejar claro que nunca ha dicho que el avión Super King 300 fue comprado por la campaña del presidente Petro, “esto que ha salido en algunos medios es falso, eso nunca lo he dicho, así como tampoco he dicho que el presidente Petro, que ni siquiera me cae mal, supiera de esto. Pero sí hubo gente que trabajó con él, que cometió errores”, concluye.

Escuche la entrevista de 6AM Hoy por Hoy