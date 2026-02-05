Ya está abierta la 2.ª convocatoria de estímulos culturales en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, abrió este 4 de febrero de 2026 la segunda convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, dirigida a apoyar procesos de creación, producción, circulación, formación e investigación en las distintas expresiones artísticas y culturales.

La convocatoria prioriza los procesos creativos desarrollados en los barrios, así como proyectos que aporten a la proyección y consolidación del sector cultural.

Una amplia agenda de convocatorias culturales

Esta publicación hace parte de un cronograma anual que contempla cinco convocatorias. En marzo se abrirá la tercera, que incluirá recursos para la Ley de Espectáculos Públicos (LEP) y líneas de Presupuesto Participativo; en abril, estímulos para el sector audiovisual, residencias artísticas, lectura, museos y productos culturales; y en mayo, la convocatoria para la programación de Navidad.

El Secretario de Cultura, Santiago Silva, manifestó que en lo que va de 2026, la ciudad ha publicado 24 mil millones de pesos en estímulos culturales, además de 1.400 millones para la convocatoria del banco de jurados, lo que representa un incremento del 43% frente al 2025.

Los estímulos públicos ofertados están dirigidos a los artistas, gestores, entidades y organizaciones culturales inmersas en expresiones culturales y artísticas como música, danza, artes plásticas, lenguajes audiovisuales, teatro, patrimonio, literatura, entre otros.

En ese mismo sentido, Silva también aseguró que, para este 2026, son varias las oportunidades para los jóvenes de la ciudad, entre estímulos que están dirigidos a la promoción de lectura de las juventudes hasta procesos pedagógicos y culturales por medio del sistema de bibliotecas públicas de Medellín.

Por último, es importante recalcar la disponibilidad de servicio de las mentorías para el acompañamiento en los proyectos y el proceso de inscripción. Para mayor información visitar la página oficial www.medellin.gov.co/estimuloscultura