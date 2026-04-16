Medellín consolida la sostenibilidad con proyectos ambientales en escuelas oficiales

Medellín

A través de una alianza entre las secretarías de Medio Ambiente y Educación, la Alcaldía de Medellín consolidó la estrategia Colegios Verdes, que integra la sostenibilidad en el currículo de las instituciones educativas públicas. Hasta la fecha, 50 planteles educativos han recibido acompañamiento institucional para diagnosticar su entorno y actualizar sus Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), enfocados en la protección de los recursos naturales desde las aulas.

El “Reto Ambiental para una Escuela Inteligente Sostenible” es el eje central de este proyecto, siendo esta una competencia donde los estudiantes desarrollaron propuestas técnicas para resolver problemas críticos en sus comunidades.

Según la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, el objetivo de esta estrategia es que estas propuestas de soluciones ambientales trasciendan las instituciones, convirtiéndose en prácticas aplicables en barrios y corregimientos, apoyadas por herramientas tecnológicas de acción climática.

En lo corrido de esta estrategia se han presentado 52 propuestas de 45 instituciones educativas, centradas principalmente en la gestión de residuos sólidos y orgánicos, también en el aprovechamiento adecuado de zonas verdes, biodiversidad y el uso eficiente de energía.

La secretaria de Educación, Carolina Franco, destacó que este proceso convierte a los jóvenes en protagonistas y agentes de cambio, dotándolos de habilidades para comprender y transformar su entorno.

Los primeros lugares en la primera edición de este reto, se lo llevaron las instituciones CEFA, José Roberto Vásquez y Manuel J. Betancur, debido a su gran desempeño en el desarrollo de estrategias sostenibles. Estos colegios recibirán acceso a herramientas de innovación del Siata, incluyendo estaciones meteorológicas y monitoreo de calidad del aire, además de visitas pedagógicas al FeduLab para fortalecer sus proyectos de sostenibilidad.