Alcaldía de Medellín rechaza reality de Yeferson Cossio por ofrecer cirugías plásticas como premio

Medellín

La oferta de cirugías plásticas como premio en el reality “La mujer de tus sueños”, promovido por el influencer Yeferson Cossio, no solo desató polémica en redes sociales, sino el rechazo de la Alcaldía de Medellín.

El reality, que se desarrolló entre el 26 de enero y el 1 de febrero, tuvo tres ganadoras y prometía, además de procedimientos estéticos, premios millonarios como meses de ropa para hacer ejercicio, mensualidad en gimnasio, plan con una nutricionista, motos y teléfonos iPhone para las participantes.

Ante esta dinámica, la Secretaría de las Mujeres de Medellín cuestionó duramente el mensaje que se transmite sobre el valor de las mujeres. Valeria Molina, aseguró que este tipo de contenidos refuerzan estereotipos que cosifican a las mujeres, al priorizar la belleza corporal por encima de otras capacidades.

“La Secretaría de las Mujeres rechaza los contenidos que ponen el valor de las mujeres solamente en su apariencia estética. Si bien reconocemos la autonomía para tomar decisiones sobre el propio cuerpo, estos estereotipos pueden llevar a decisiones que ponen en riesgo la vida y la salud mental y física”, señaló Molina.

Advierten riesgos por los procedimientos estéticos

La secretaria también advirtió sobre los riesgos asociados a cirugías realizadas en lugares sin licencias, así como el impacto que este tipo de mensajes puede tener en trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en mujeres adolescentes, menores de edad y las posibles secuelas físicas derivadas de procedimientos estéticos.

Desde la Alcaldía de Medellín hicieron un llamado para que este tipo de contenidos evolucione hacia narrativas que resalten las capacidades, talentos y aportes de las mujeres a la transformación de la ciudad.

La administración distrital manifestó su expectativa de que el influencer, quien cuenta con más de 12,5 millones de seguidores en Instagram, reconsidere el uso de su alcance en redes sociales y promueva una visión que valore a las mujeres más allá de los estándares de belleza, además de destacar a Medellín por sus distintivos turísticos.