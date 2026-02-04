Capturan a un hombre que extorsionaba a una mujer con falsas publicaciones en redes sociales

Girardota, Antioquia

Durante más de seis años, una mujer en Girardota, Antioquia, fue blanco de publicaciones falsas en redes sociales que la señalaban, junto a su familia, como delincuentes.

En algunos de esos contenidos incluso se ofrecía una supuesta recompensa por su ubicación, lo que incrementó el riesgo y el temor para su entorno cercano.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el responsable habría actuado desde un perfil falso creado en 2014.

A través de esa cuenta comenzó a difundir fotografías de la víctima y de varios de sus familiares, acompañadas de mensajes que los vinculaban con actividades criminales.

Dos años después, en 2016, el mismo perfil volvió a usarse para publicar imágenes de una familiar, esta vez con señalamientos que la exponían como trabajadora sexual.

Las publicaciones se repitieron de forma intermitente hasta 2020, manteniendo una presión constante sobre la familia afectada.

El caso dio un giro en enero de este año, cuando la víctima fue contactada directamente desde dos perfiles en redes sociales.

Desde allí le exigieron una suma de dinero a cambio de detener las publicaciones y eliminar todo el material falso que ya circulaba sobre ella y su familia. Ante esta nueva amenaza, la mujer decidió acudir a las autoridades y denunciar lo ocurrido.

Con el acompañamiento del Gaula del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el apoyo del Ejército Nacional, se organizó una entrega controlada que permitió identificar y capturar al presunto responsable.

El hombre fue detenido en flagrancia durante el procedimiento, lo que permitió avanzar rápidamente en el proceso judicial.

La Fiscalía judicializó a Esteban Camilo Jiménez Sánchez por el delito de extorsión en grado de tentativa agravada. Aunque el procesado no aceptó los cargos imputados, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.