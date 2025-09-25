¿Cuántos colombianos están en EE.UU. bajo la visa H1-B que ahora costará $100.000 USD?

Embajada de Estados Unidos en Colombia, al lado un pasaporte colombiano, una visa y la bandera de Estados Unidos (Fotos vía Getty Images)

Luego de anunciar la nueva tarifa de $100.000 para las visas H-1B , la administración Trump propone una reforma integral del proceso de selección de visas por lotería para priorizar a los empleados extranjeros mejor remunerados y con mayor cualificación. Estos cambios propuestos reavivan el debate sobre el uso de mano de obra extranjera por parte de grandes compañías como Amazon y Google.

El presidente Donald Trump sacudió a las grandes tecnológicas y empresas de subcontratación en Estados Unidos tras anunciar una nueva tarifa de $100.000 dólares para las visas H-1B, que aplicará a todas las solicitudes presentadas a partir del 21 de septiembre.Esta visa es ampliamente utilizada por compañías como Amazon, Google, Meta, Walmart y Tesla para contratar trabajadores extranjeros.

¿Cómo afecta a los colombianos?

Colombia ocupa el puesto número 13 entre los cientos de países que más profesionales “exportan” bajo este programa, con un total de 1.646 colombianos activos, de los cuales más del 46% son mujeres.

De las casi 400.000 visas H1 B otorgadas, según el último reporte del año fiscal 2024, India lidera la lista con más de 283.000 beneficiarios, es decir un 71 % del total, seguido por China con más de 46.000. y en tercer lugar Filipinas con más de 5.000 visados.

El secretario de Comercio, Howard Ludnick, explicó el propósito de esta tarifa, “vamos a cambiar la visa, es una estafa, los green cards, las residencias permanentes sufren. El estadounidense promedio se hace $75.000 dólares al año, y en promedio una persona con green card gana $66.000 dólares, eso es inferior, por eso Trump va a cambiarlo”, dijo Ludnick.

Además, la administración propuso un “proceso de selección ponderado” para los casos en que la demanda de visas supere el límite anual de 85.000 fijado por el Congreso, algo que, según Trump, ocurre desde hace más de una década.

Este nuevo mecanismo reemplazaría la asignación que actualmente se hace por sorteo o la llamada lotería. Para la Casa Blanca, el cambio incentivará mejores salarios y priorizará a los trabajadores más cualificados. Pero críticos advierten que podría llevar a las empresas a trasladar empleos al extranjero para evadir los costos.