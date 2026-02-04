Encuentro Petro-Trump: balance de la visita y futuro de la relación

En Hora20 nos concentramos en entender los alcances del esperado encuentro Petro-Trump en Washington, lo que deja esta reunión, los compromisos de los dos gobiernos, lo que viene para las relaciones bilaterales, los temas clave como el narcotráfico, seguridad, Venezuela y mucho más. El debate también sobre los efectos en la política interna de este encuentro.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional y experto en política global, aseguró que a Petro le fue bien porque no le fue mal, “no hubo confrontación y Trump no lo recibe mal, pero Petro termina dando rendición de cuenta en lucha contra narcotráfico e intenta convencerlo de lo que se ha hecho”.

Remarcó que hay anuncios importantes, como lo de Venezuela o los elementos sobre cooperación, pero no se llegó a acuerdos, “Petro llega a un punto de entendimiento, pero no logra cambiar la descertificación o salir de la lista OFAC. Es un reinicio, pero es endeble. Cualquier acuerdo es coyuntural y no de fondo”. Sobre las fotografías que dejó el encuentro, dijo que Bernardo Moreno, Rubio y Vance son el círculo duro de Trump, “Rubio es una figura destacada, tiene gran protagonismo, maneja la política global. Es interesante ver a Petro sentado con todos ellos, casi que contemporizando”.

Sobre el efecto en política interna colombiana, dijo que lo de hoy no es claro que genere votos en candidatos cercanos al gobierno, “además, creo que se ve un desplazamiento del electorado ante esta amenaza de EE. UU. por otro lado, la derecha pensaba que tenía ganada de forma cerrada el favor de Trump y hoy queda claro que no es así. El “Trumpchavismo” lo demuestra, no es fácil el apoyo ideológico, él se mueve por temas transaccionales”.

Para Sandra Borda, politóloga, internacionalista y profesora en la Universidad de los Andes, lo ocurrido es un proceso de normalización, “no creo que sea un tema de eliminar diferencias entre presidentes en temas que son importantes para ambos, como lucha antidrogas.

Es entendible que por cuenta de la necesidad de normalizar la relación, Petro acercara su posición a la de Trump y es evidente que Colombia tendrá un camino en adelante en adherirse a la visión que tiene EEUU en el tema de drogas”.

Frente al tema venezolano, manifestó que el sólo pensar en la necesidad de que fuerzas armadas hagan acciones conjuntas contra ilegales, eso es una novedad, “me sorprende que Petro ofrezca infraestructura petrolera para que haya refinación y transporte de crudo. Él dice que le deja claro a Trump su posición en temas energéticos, pero se abre ese espacio de cooperación”. Sin embargo, apuntó que no se habló de la posibilidad de que Colombia sea mediador en el proceso de transición política en Venezuela, “se habla del proceso de construcción económica. Eso devela que el interés de Trump no está en la transición democrática”.

Por último, dijo que la evaluación de Petro sobre desentendimiento preocupa porque él tiene razón en que es por información equivocada que se recibe de congresistas hispanos, “pero también Petro debe reconocer que parte del deterioro de las relaciones es su responsabilidad”.

María Claudia Lacouture, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana y exministra de Comercio, resaltó que la visita de Petro es un punto de partida y no un reinicio, “es una reconstrucción gradual y este encuentro es positivo dentro de las relaciones bilaterales. La reunión llega tras semanas de tensiones, donde Colombia tiene mucho que proteger”. Aclaró que sí cree que la reunión superó las expectativas y lo más importante dentro del contexto, no es el anuncio del encuentro, sino el resultado estratégico y diplomático de recuperar la confianza, “por primera vez desde que Trump llegó a la presidencia, se hace uso de canales diplomáticos. Se hizo el proceso técnico para tener una relación, ese punto es importante porque se abre el canal, seguramente se seguirá trabajando a través de esa vía”.

Sobre la efectividad de lo acordado, dijo que quedaron muchos temas por escrito, “losmencionó Trump y Petro y es en el tema de lucha contra drogas, donde tienen puntos de encuentro; eso es relevante”. De otro modo, comentó que EE. UU. en toda elección es una variable de discusión, “Sin lugar a duda hace diferencia sobre la toma de decisión de los colombianos. Hay 5 millones de empleos detrás de la relación bilateral, es el 30% de exportaciones, 1 de 4 turistas son de EE. UU.”

Marco Frieri, exdirector de Medios Hispanos para el Partido Demócrata, analista político y estratega, definió la reunión como un éxito porque logró darse, “para Colombia había sido difícil el diálogo, hubo obstáculos con el Departamento de Estado y hay que reconocer el trabajo del embajador García-Peña”. Sin embargo, recordó que ambos presidentes son personajes erráticos, que pueden cambiar de opinión y que se debe incluir el contexto electoral de Colombia, “en la medida que avancen las elecciones, la posibilidad de injerencia de Trump es posible”.

Sobre Bernie Moreno, dijo que es una figura interesante, “él sabe tomarse el tema de política exterior en el Senado. Es contrario a Petro, pero ha logrado acercamientos. Creo que el presidente reconoce esa influencia”.

Por último, detalló lo de hoy deja mal parada a la oposición colombiana y a sectores republicanos, “l petrismo defenderá las acciones de Petro como pragmatismo, pero la oposición se queda sin la bandera de que Trump ejercerá presión sobre Petro”.

En entrevista, Gimena Sánchez-Garzoli,directora para los Andes en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), detalló que la visita representó un alivio muy grande porque las tensiones estaban extremadamente altas y mucho dependía de esta reunión, “ellos hicieron un pacto que ayuda a que ambos no tengan que cambiar sus posturas ante sus bases”. Remarcó que ambos encontraron cosas personales con las que se entendían, como la libertad, “también Colombia logró un diálogo directo con Trump. Por un año la postura que le llegaba a Trump, era una muy polarizada por congresistas del sur de la Florida”.

Finalmente explicó que Trump es muy transaccional y que siempre quiere quedar bien, “para él fue demostrar que pese a las presiones, hubo una solución pacífica de lo que quiere EE. UU., que va en línea con el plan de seguridad nacional”.