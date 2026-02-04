Bucaramanga

Río Magdalena pasa a alerta naranja en Barrancabermeja

El nivel del río alcanzó los 4 metros y activó medidas preventivas por riesgo de inundaciones.

Bajos niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico. Foto: Blas Clavo.

María José Parra Cepeda

El río Magdalena pasó a alerta naranja en el distrito de Barrancabermeja, luego de que su nivel alcanzara los 4,09 metros este martes 3 de febrero, según el más reciente reporte de las autoridades locales.

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres tomó la decisión tras el comportamiento fluctuante del río durante enero y el aumento progresivo registrado en los últimos días, en línea con la alerta emitida por el IDEAM.

Así ha sido el aumento reciente del nivel del río Magdalena en Barrancabermeja:

Con el cambio a alerta naranja, los organismos de socorro fueron activados para mantener vigilancia permanente en las zonas ribereñas, realizar recorridos preventivos y estar atentos ante una posible evacuación de familias en sectores con riesgo de inundación.

Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar acercarse a las orillas del río y asegurar documentos y objetos de valor. También insistieron en identificar rutas de evacuación y puntos seguros en caso de una emergencia.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo se informó que el seguimiento al comportamiento del río Magdalena continúa y que cualquier variación en las condiciones será comunicada.

