Río Magdalena pasa a alerta naranja en Barrancabermeja

El río Magdalena pasó a alerta naranja en el distrito de Barrancabermeja, luego de que su nivel alcanzara los 4,09 metros este martes 3 de febrero, según el más reciente reporte de las autoridades locales.

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres tomó la decisión tras el comportamiento fluctuante del río durante enero y el aumento progresivo registrado en los últimos días, en línea con la alerta emitida por el IDEAM.

Así ha sido el aumento reciente del nivel del río Magdalena en Barrancabermeja:

Con el cambio a alerta naranja, los organismos de socorro fueron activados para mantener vigilancia permanente en las zonas ribereñas, realizar recorridos preventivos y estar atentos ante una posible evacuación de familias en sectores con riesgo de inundación.

Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar acercarse a las orillas del río y asegurar documentos y objetos de valor. También insistieron en identificar rutas de evacuación y puntos seguros en caso de una emergencia.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo se informó que el seguimiento al comportamiento del río Magdalena continúa y que cualquier variación en las condiciones será comunicada.