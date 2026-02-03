Río Magdalena alcanza su cota máxima en Barrancabermeja

El río Magdalena continúa en alerta amarilla en Barrancabermeja por el aumento sostenido de su nivel en los últimos días.

De acuerdo con el monitoreo oficial, este martes el río alcanzó los 3,90 metros, lo que corresponde a su cota máxima, es decir, el nivel más alto previsto dentro de los rangos de control para la ciudad.

Un día antes, el nivel se ubicaba en 3,5 metros, lo que evidencia un incremento significativo en corto tiempo.

La Unidad de Gestión del Riesgo explicó que el aumento del caudal está directamente relacionado con las lluvias recientes registradas en el municipio y en la cuenca del río.

Aunque la alerta se mantiene en nivel amarillo, las autoridades continúan con el seguimiento permanente del comportamiento del Magdalena.

El llamado a las comunidades es atender las recomendaciones como evitar arrojar residuos sólidos al río, mantener especial cuidado con los menores de edad y reportar cualquier emergencia a la línea de atención de la Gestión del Riesgo en Barrancabermeja.