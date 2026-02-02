Las lluvias elevan el nivel del río Magdalena y ponen en alerta a Barrancabermeja

Las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en varias regiones del país llevaron a que Barrancabermeja entrara en alerta amarilla por el aumento del nivel del río Magdalena.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

De acuerdo con el seguimiento diario que adelantan las autoridades distritales, el río presentó un comportamiento variable durante enero, pero con una tendencia sostenida al alza en los últimos días. El nivel del río alcanzó los 3,5 metros, lo que encendió las alertas en el territorio.

Le recomendamos: IDEAM advierte aumento de lluvias en Bucaramanga. Estas son las recomendaciones

La medida se adopta luego de una advertencia emitida por el IDEAM, que recomendó reforzar los controles y la vigilancia en las zonas cercanas a la ribera del río Magdalena.

Con la alerta amarilla activa, los organismos de socorro se mantienen en vigilancia permanente y listos para actuar ante posibles inundaciones en sectores ribereños.

Le recomendamos: En urbanización de Floridablanca temen problemas por lluvias intensas

Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades que habitan cerca del río para que reporten de manera oportuna cualquier incremento significativo del nivel del agua o situación de riesgo a la línea de atención 24 horas de la Dirección de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja: 324 380 8821.