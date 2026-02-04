Aumentan recompensa de hasta $75 millones por información sobre el crimen de ganadero en Santander

Bucaramanga

La Gobernación de Santander presentó un balance de las acciones adelantadas en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Las autoridades también anunciaron una recompensa de hasta 75 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio de un ganadero en el sur del departamento.

El secretario del interior de Santander, Óscar Hernández Durán, señaló que, como resultado de gestiones ante el Ministerio de Defensa, se logró un incremento de unidades operacionales, lo que permitirá reforzar la presencia de la Policía Nacional y el Ejército en diferentes zonas del departamento.

Además, informó sobre la activación de pelotones para el Área Metropolitana, como parte de la proyección del Batallón de Policía Militar de la Quinta Brigada, una iniciativa priorizada en los Consejos de Seguridad y con impacto previsto hacia 2026.

En la lucha contra la delincuencia, Óscar Hernández, aseguró que se registran avances importantes frente a la extorsión. Según indicó, se superaron las expectativas iniciales de reducción, que estaban entre el 11% y 12%, alcanzando una disminución cercana al 50% a nivel departamental, resultado del trabajo de los grupos GAULA y de los equipos de investigación judicial.

Recompensa por homicidio de ganadero en Coromoro

En relación con el homicidio del ganadero Rubiel Cáceres Marín, ocurrido en el municipio de Coromoro, el secretario del interior anunció el aumento de la recompensa de hasta 75 millones de pesos para quienes entreguen información veraz que permita identificar y capturar a los responsables, así como desarticular la estructura delictiva implicada.