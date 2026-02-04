Rey Momo del Carnaval rendirá homenaje a María Moñitos en la Guacherna 2026

Por primera vez un Rey Momo del Carnaval rendirá tributo a ‘María Moñitos’ en la noche de Guacherna. Foto: Carnaval SAS.

La Guacherna del Carnaval de Barranquilla 2026 será escenario de un momento inédito. Por primera vez, un Rey Momo rendirá homenaje a un personaje emblemático del Carnaval desde su propio vestuario. Se trata de Adolfo Maury, quien evocará a María Moñitos, figura icónica que cumple 59 años de haber surgido en el imaginario carnavalero.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El tributo marcará un hecho sin precedentes en la historia de la fiesta, al encarnar uno de los disfraces más entrañables y recordados por varias generaciones. Con este gesto, el soberano exaltará el legado de Emil Castellanos, creador del personaje, y la vigencia de una expresión popular que sigue viva en las calles del Carnaval.

El homenaje tiene además un significado personal para Maury, quien conoció de cerca a Castellanos gracias a los vínculos familiares y a su relación con la danza del Congo Grande de Barranquilla, agrupación que fue dirigida durante años por su abuelo, Ventura Cabrera. Una conexión que hoy se transforma en un acto de memoria, continuidad y respeto por la tradición.

‘Herencia de María Moñitos’, un vestuario cargado de color y memoria

El vestuario, titulado Herencia de María Moñitos, rinde tributo a la picardía, la alegría y el espíritu popular que han convertido al personaje en uno de los más queridos del Carnaval.

Lea también: Avanzan obras de ampliación en el estadio Metropolitano de Barranquilla

La pieza central es una peluca exuberante, intervenida con lazos de distintos materiales y pedrería brillante, que evoca el carácter exagerado y juguetón del disfraz. El top, finamente recamado, incorpora cristales con los colores de la bandera de Barranquilla y labios intervenidos con pedrería, como símbolo de la coquetería y la travesura del personaje. La falda, elaborada con múltiples capas y texturas, recoge también los tonos emblemáticos de la ciudad, aportando movimiento y teatralidad al conjunto.

El vestuario fue creado por estudiantes del programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, quienes reinterpretaron a María Moñitos desde la creatividad y la memoria colectiva.

Equipo de diseño:

Judith Mendoza, Inés del Carmen Carrillo Rambao, Yelitza Alejandra Rodríguez Galván, Lilia Valentina Botero Viloria, Valery Laino, Isabela Jiménez, Mayrub Tatiana Ahumada Jiménez y Nicole García.

Con este homenaje, el Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026 reafirma que la fiesta es un espacio donde convergen generaciones, personajes inmortales y nuevos talentos para mantener viva la esencia del Carnaval.