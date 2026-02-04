Representante Salcedo pide a la Fiscal investigar denuncias de ‘Pipe Tuluá’ sobre campaña Petro

Valle del Cauca

El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo, hizo un llamado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que investigue a fondo las recientes declaraciones de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, que pone en aprietos al presidente Gustavo Petro.

El máximo jefe de ‘La Inmaculada’, quien fue extraditado el pasado 3 de febrero a Estados Unidos, aseguró tener pruebas sobre la presunta financiación de la campaña del entonces candidato a través de su hermano, Juan Fernando Petro, las cuales aseguró serán entregadas a las autoridades estadounidenses.

El congresista recalcó que, aunque las denuncias provienen de un delincuente, la justicia debe determinar la veracidad de los hechos.

“Esperamos que haya una investigación seria y exhaustiva de algo tan delicado como esa acusación de un terrorista que ha hecho mucho daño en el centro del Valle. Yo lo que creo es que la tarea de la fiscalía es investigar realmente si lo dicho por ‘Pipe’ es cierto y ahí es donde los colombianos reclamamos la actuación”, señaló.

Salcedo también cuestionó la actuación de la Fiscalía en casos anteriores, calificándola de inerte y señalando que no produce resultados concretos en las investigaciones.

Tras la extradición de Marín Silva, el represéntate destacó la importancia de que la fuerza pública cuente con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de los tulueños.