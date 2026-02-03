‘Pipe Tuluá’ entregó dineros a campaña presidencial a través de Juan Fernando Petro: Vicky Dávila

En una rueda de prensa, la candidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio en el que Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, habría dicho que presuntamente ayudó a la campaña del presidente Gustavo Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.

Esta información se habría producido antes de la extradición de ‘Pipe Tuluá’ a los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

En el audio, Marín Silva habría asegurado que deja ese material de prueba para que lo analice la Fiscalía General de la Nación.

Dávila relató: “Según alias ‘Pipe Tuluá’, él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente de la República. Dice este señor ‘Tuluá’, ‘Pipe Tuluá’, que tiene las pruebas, que tiene audios, videos y que los entregará a las autoridades de los Estados Unidos. Esta madrugada, ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado”.

