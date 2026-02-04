Ponencia en el CNE busca habilitar a Daniel Quintero para las consultas de marzo

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue radicada una ponencia que buscaría abrir la puerta al exalcalde Daniel Quintero para que pueda participar en la consulta del “Frente por la Vida” del próximo 8 de marzo.

La ponencia fue presentada por los magistrados Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, del Pacto Histórico, y sería sometida a votación este miércoles 4 de febrero en audiencia pública del CNE.

Los magistrados aseguran que Daniel Quintero no participó “de manera voluntaria ni consciente“en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, que sería la que le impediría participar en una segunda consulta.

Y es que según la ley, las consultas son de obligatorio cumplimiento, por lo que eso obligaría al ganador a ir directamente a la primera vuelta (Iván Cepeda), y a los perdedores a salir del proceso electoral para el que se realizó la encuesta y acogerse al resultado.

Ahora, los magistrados agregan en la ponencia que Quintero “solicitó expresamente su retiro y renuncia a cualquier precandidatura”, antes de que se llevara a cabo la consulta de octubre.

Y que su aparición en el tarjetón tuvo que ver más bien con razones logísticas de la Registraduría, por lo que esa consulta no le habría “generado inhabilidades o restricciones jurídicas“.

En todo caso, a pesar de que la ponencia busca salvarlo, la votación estaría en su contra. Y, de nueve magistrados tendría solo tres votos a su favor.