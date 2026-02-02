“No entiendo el cambio de opinión”: Katherine Miranda tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

En diálogo con Vanessa de la Torre para el programa Dos Puntos de Caracol Radio, la congresista Katherine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, se pronunció a propósito de la demanda que interpuso contra la participación de Iván Cepeda de la consulta del próximo 8 de marzo.

Al respecto, Miranda consideró “sorpresivo” que el magistrado Altus Baquero hubiera cambiado de decisión en la votación, dejándola 5 a 4 a favor de que Cepeda pueda participar en la consulta interpartidista.

En contexto: Iván Cepeda sí entraría a consulta Frente por la Vida: magistrado del CNE cambió de decisión

“No entiendo ese cambio de opinión, sin embargo, confío plenamente en que el Consejo Nacional Electoral, a través de estos dos conjueces, vaya a hacer respetar la ley el día de mañana”, aseguró.

Así, Miranda reiteró que espera que el CNE sea “guardián de los procesos electorales y de que se respete lo que se decidió en octubre del año pasado y no tengamos que repetir una consulta que ya tuvo unos resultados y fue interpartidista”.

¿Cepeda recibirá el aval del CNE para la consulta presidencial?

Sobre la posibilidad de que Cepeda finalmente reciba el aval, Miranda confirmó que volvería a presentar la demanda contra la decisión: “Vamos a proceder con el recurso que nos da la ley, porque presentamos una prueba irrefutable que es la inscripción que hicieron los representantes legales de la Unión Patriótica, del Partido Comunista y del Polo Democrático Alternativo el 26 de septiembre, que fue el último día que dio el calendario electoral para hacer modificaciones, desistimientos, etc”.

La representante hizo hincapié en que ese día, el último de plazo, “ellos ratificaron que iban a una consulta interpartidista, lo cual les dio más o menos una reposición de votos de alrededor de 6.000 millones de pesos”.

“No me cabe en la cabeza que ahora nuevamente quieran una reposición de votos que, en este caso, (será de) alrededor de 40.000 millones de pesos por reposición de votos de esta consulta cuando Iván Cepeda ya participó en una consulta interpartidista. Esto no es un debate político, es un tema de reposición de votos, de la cantidad de plata que hay de por medio también”, aseguró.

Le puede interesar: Conjueces del Centro Democrático y Liberal definirán si Iván Cepeda va a la consulta de marzo

Finalmente, Miranda sostuvo que el debate tiene que ser más jurídico que político, pues aseguró que le “tiene sin cuidado la consulta del Pacto Histórico”, pues su interés radica en que “el Estado colombiano no termine incurriendo nuevamente en una reposición de votos que ya se le pagó al Pacto Histórico y a Iván Cepeda”, lo cual consideraría “un abuso con los recursos públicos de la nación”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: