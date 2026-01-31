Las pérdidas que dejó en Santander el decreto de emergencia económica

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, hacía parte de los mandatarios que rechazaba el decreto de emergencia económica del gobierno nacional advirtiendo riesgos para las finanzas en los territorios.

Por eso, ante la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto, el mandatario de los santandereanos celebró esta decisión y aseguró que sin ni siquiera aplicarse en el departamento, se generaron pérdidas.

“Nosotros este mes de enero tuvimos menos cinco mil millones de pesos de recaudo en impoconsumo, un efecto solo por el anuncio de este impuesto que nosotros no aplicamos”, indicó el gobernador Díaz Mateus.

El mandatario aseguró que con estos recursos que se recaudan por la venta de licores en el departamento se apoya la educación y la salud.