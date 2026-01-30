“Suspensión de la Emergencia Económica por la Corte es un alivio para Boyacá”: gerente Licorera

Tunja

El gerente de la Licorera de Boyacá, William Vargas celebró la decisión de la Corte Constitucional que suspendió provisionalmente los efectos del decreto de la Emergencia Económica.

“Este es un respiro y lo recibimos como un parte de tranquilidad, porque, este año no habíamos facturado una sola botella. Nuestros comercializadores tenían producto remanente del año pasado, pero estaban esperando que tuviéramos certeza de los impuestos que se iban a aplicar para poder hacer los pedidos de este año”.

Aseguró que ahora no solo la de Boyacá, sino todas las licoreras del país están tranquilas.

“Hoy ya estamos más tranquilos. Ya hablé con nuestros vendedores en Bogotá, en Casanare, en Santander, en Meta y les dimos ese parte de tranquilidad de que los impuestos por ahora de la emergencia económica que han suspendido volvemos a precios de 2025”.

Alertó de las consecuencias que esta medida con la cual el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos.

“Es parte de tranquilidad para la industria porque el IVA subía del 5 al 19% en el decreto de Emergencia Económica había algo que nos perjudicaba más y era el incremento del impuesto al consumo que prácticamente se triplicaba. Entonces estábamos pasando de tener nuestros productos en tienda a cerca de $50.000 a pasar a los $75.000, entonces estábamos muy preocupados por la reducción en las ventas. En enero, no habíamos facturado directamente y con esta noticia, pues damos el parte de tranquilidad también para toda nuestra cadena de proveedores, porque así mismo como nosotros no habíamos vendido, no habíamos hecho pedidos de botellas, de cajas, de corchos de alcohol y ya podemos hacerlo”.

El gerente de la Licorera de Boyacá, William Vargas se declaró confiado de que la Corte tumbe de una vez por todas la Emergencia Económica cuando se pronuncie de fondo.

“Consideramos que hay argumentos suficientes para que se caiga por completo esta medida, sin embargo, pues como cualquier cosa puede pasar lo que están organizando nuestros comercializadores es abastecerse, hacer los pedidos para al menos cubrir la mitad del año y tener producto con impuesto al consumo del año pasado, que sería como les podemos facturar hoy y mientras esté vigente la suspensión”.