Obras de mitigación que realiza la UNGRD en el barrio Gaitán quedaron suspendidas

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se reunió con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, luego de que unas obras de mitigación que se estaba realizando en el barrio Gaitán y en el barrio Nazarteh, quedaran algunas mal y otras fueran suspendidas.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Dijo el alcalde que durante la reunión con el director Carrillo le manifestó su preocupación debido a que "ellos asumieron esa responsabilidad y ahora dijeron que se declaró el incumplimiento del contrato. Segundo, el contrato no se hizo al 100%, se hizo a un 60%, entonces fuimos como representantes de los de los bumangueses y de estos ciudadanos donde hicieron una cantidad de obras de mitigación, pero las dejaron a medias".

Agregó el mandatario que le pidió a Carrillo que visitara Bucaramanga para que verificara la situación que se está presentando en estos dos barrios de la capital santandereana pues desde octubre del año pasado las obras habrían quedado suspendidas.

“Lo preocupante es que esta obra se fundamenta en una acción popular, un tramo muy grande y el cual no llegó a realizarse ni siquiera el 50% de ese tramo”, agregó el mandatario.

El alcalde Portilla aseguró que exigirá que se haga cumplimiento a las pólizas de los contratos tras las afectaciones que se están generando por el abandono de esta obra.