La UNGRD atiende las emergencias por lluvias en el pacífico caucano

Carlos Carrillo, directo de la UNGRD, en consejo de gestión del riego en Guapi, Cauca. Crédito: Alcaldía de Guapi.

Guapi - Cauca

En Guapi, Cauca, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo lideró el consejo municipal extraordinario de Gestión del Riesgo con el objetivo de atender a la población del pacífico colombiano afectado por las intensas lluvias.

“Se trata de unos eventos atípicos, en muchos casos causados por el frente frío, que, en esta temporada de menos lluvias, está generando precipitaciones que no son usuales, afectando gran parte del país”, mencionó Carrillo.

En los municipios caucanos de Guapi, Timbiquí y López de Micay, las lluvias e inundaciones, preliminarmente, dejan 840 viviendas averiadas y 18 destruidas.

Wisner Cortés, director de gestión del riesgo del Cauca, aseveró que son más de 20 mil personas afectadas y que se coordina que la Unidad Nacional y las alcaldías locales para las atenciones pertinentes.

Sobre la problemática en el pacífico colombiano, Carlos Carrillo aseveró que en los próximos días se prevé la entrega de alrededor de cinco mil kits de asistencia humanitaria.

Desde el territorio caucano, el director de la UNGRD resaltó que hay avances de un 70% en la construcción de la estación de Bomberos de Guapi, que, junto con la entrega de herramientas técnicas, permitirán tener mayores capacidades de respuesta ante emergencias como las que se están viviendo.

El director recalcó que a nivel país son 256 los eventos de afectación por lluvias que han impactado a 172 municipios con 127 mil familias damnificadas.

Carrillo Puntualizó en un llamado a los municipios y departamentos para financien los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo.