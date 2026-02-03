Congresistas del Cauca cuestionan aspersión con glifosato sin preparación ni acuerdos

Cauca

Los representantes a la Cámara Jorge Bastidas y Óscar Campo calificaron el anuncio de aspersión con glifosato en el Cauca como desafortunado e improvisado sin consulta con autoridades locales ni comunidades que viven de cultivos de coca.

Jorge Bastidas señaló que miles de familias dependen de estos cultivos y que el anuncio carece de diálogo sobre afectación de economías campesinas y riesgos en salud.

“Seguimos creyendo que esta no es la solución; las altas cortes se han pronunciado sobre el tema y los resultados están a la vista. Este tipo de operativos son ineficientes”, manifestó.

Según Bastidas, “la paz está en el café, en el cacao y la caña. En reactivar y hacer sostenible la economía de los alimentos, el distrito de desarrollo agroindustrial, inversión pública, proyectos viales estratégicos, infraestructura y demás, etc. Como lo viene haciendo el Gobierno”.

El congresista explicó que frete a la realidad de las economías cocaleras se vienen promoviendo iniciativas y debates relacionados con el uso alternativo de la coca, temas alimentarios, farmacéuticos y agroinsumos.

Por su parte, el representante Óscar Campo denunció que hoy hay más coca que antes en el Cauca, más violencia y más grupos armados por los que calificó como pésimos resultados en implementación del acuerdo de paz y sustitución de cultivos.

“La gran solución ahora es llegarles a 17 municipios con glifosato y eso tiene una reacción que evidencia que no hay una preparación, una contingencia frente a la seguridad alimentaria y del sistema de salud de todos estos sectores cocaleros”, dijo.

Campo agregó que, “no hay algo que a mediano plazo hable de sustitución donde el presupuesto vaya en coherencia a los discursos. Es muy complejo lo que vive el departamento del Cauca”.

Los congresistas coincidieron en que transformar la economía cocalera es urgente, pero mediante políticas integrales y participativas.

Entre tanto, comunidades cultivadoras del Cauca siguen rechazando la aspersión con glifosato y apoyan la sustitución de cultivos concertada. Exigen un diálogo con el Gobierno nacional.