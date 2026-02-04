Conjueces del CNE definirán futuro de Iván Cepeda en consulta de marzo HOY a las 2:00 p. m.

Conjueces del CNE definirán futuro de Iván Cepeda en consulta de marzo a las HOY a las 2:00 p. m.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reúne este miércoles, 4 de febrero, a las 2:00 p.m. para tomar una decisión crucial que podría reconfigurar el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

En el centro de la controversia se encuentra el candidato oficial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cuya participación en la consulta dle 8 de marzo está en vilo debido a la posibilidad de una doble participación en consultas, un tema que ha llevado al organismo electoral a recurrir a conjueces.

La incertidumbre sobre la candidatura de Cepeda, aliado del gobierno de Gustavo Petro, se ha mantenido desde el pasado 27 de enero, cuando la Registraduría remitió al CNE el acuerdo de voluntades para la inscripción a la consulta popular. En dicho acuerdo, además de Cepeda, figuran Roy Barreras y Camilo Romero.

La polémica surge a raíz de la participación previa de Cepeda en la consulta realizada el 26 de octubre. La ley electoral establece que para que el CNE tome cualquier decisión, se requieren al menos seis votos, es decir, las tres cuartas partes de los magistrados. Sin embargo, en la votación inicial sobre la ponencia que le daba vía libre a la aspiración de Cepeda, el resultado fue de cinco votos en contra y cuatro a favor, lo que impidió alcanzar el mínimo requerido.

Los conjueces del CNE que tomarán la decisión final

Ante la falta de consenso, el CNE activó el mecanismo de conjueces, juristas externos que son llamados de manera excepcional para destrabar decisiones cuando no hay mayorías claras. Los conjueces Alberto Rojas y Gustavo Martín Coral serán los encargados de tomar la decisión final.

Lea más: Petro habló de la consulta del 8 de marzo y la presencia de Iván Cepeda: “Si no dejan, seguimos”

La ponencia que proponía que Cepena no tenía inhabilidades para estar en esta nueva consulta con Barreras (La Fuerza) y Romero (Partido del Trabajo), fue presentada por Alba Lucía Velásquez, Álvaro Echeverry y Fabiola Márquez. No obstante, la votación inicial no logró el respaldo necesario. Según reveló 6AM W de Caracol Radio, el magistrado Altus Baquero se sumó a la ponencia favorable a Cepeda, lo que movió la balanza hacia la intervención de los conjueces.

En medio de esta coyuntura, Cepeda manifestó su postura con firmeza. El senador del Pacto Histórico anunció este martes que, si el CNE le impide participar en la consulta de izquierda, se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

“Lo digo con total firmeza y determinación: si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, afirmó durante un acto público.

La consulta de marzo, denominada ‘Frente por la Vida’ coincidirá con otra similar convocada por sectores de derecha y con las elecciones legislativas, donde se elegirá al nuevo Congreso que iniciará a sesionar a partir del 20 de julio. La expectativa es alta y la atención se centra en la reunión de esta tarde, donde se espera una resolución completa a esta compleja situación.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: