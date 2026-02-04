Intentaron estafar al comerciante víctima del robo millonario en un centro comercial en Armenia

Por el ofrecimiento de esta recompensa por poco estafan a comerciante víctima de robo en Armenia. Foto: Cortesía comerciante de Armenia

Armenia

No hay derecho, intentaron estafar al dueño de la joyería y relojería que fue víctima de millonario robo en un centro comercial en Armenia.

Así lo reveló Fernando Gómez, dueño de la relojería donde el fin de semana delincuentes se llevaron mercancía avaluada en 68 millones de pesos en relojes de su local ubicado en el centro comercial Unicentro,

Manifestó que por fortuna se dieron cuenta a tiempo de la estafa que pretendían cometer personas que lo llamaron para supuestamente entregarle los relojes y recibir una supuesta recompensa, finalmente los estafadores no lograron su cometido y por eso interpusieron la denuncia respectiva.

En diálogo con 6AM/W de Caracol Radio Armenia Fernando Gómez subrayo “El sábado en la noche, un día transcurrido después del hurto, recibo una llamada después de las 10 de la noche en la cual me manifiestan que me van a hacer entrega de los objetos, que están al lado del negocio, que están cerca de la ubicación, que dónde nos vemos, que dónde va a ser la entrega.

Llamada grabada presunta estafa

De ahí proceden a decirme que dónde estoy ubicado, que hacia dónde quiere que me dirija, que ellos me hacen la entrega, que el dinero me lo entregan después, que se va a acercar un muchacho en una N-Max para proceder a realizar la entrega y pues que si yo no quiero ir, que entonces puedo enviar a una persona que tranquilo que la plata va después, que ellos lo que quieren es que nosotros estemos tranquilos, que somos una gente acá respetada y demás y pues por otra parte hacer realizar la entrega y terminar con esto.

Y agrega “Entonces procedo a llamar a Jefferson Posada, mi abogado, el cual es escucha en los audios que es la persona que toma la conversación, habla directamente con ellos, le dice que dónde se ven, que en qué parte están y empieza a hacer unas preguntas ya muy concisas donde vemos que geográficamente ellos no están ubicados donde indican, empiezan a dudar mucho.

Automáticamente yo después de la llamada procedo a contactar el Gaula para lo cual me entrevisté con ellos el otro día y bueno, ahí estamos con el tema del acompañamiento y de más.