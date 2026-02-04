Capturados en Cali por intento de ataque terrorista pertenecían a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Dos hombres señalados de pertenecer a las disidencias de las Farc fueron capturados en las últimas horas en el oriente de Cali, cuando presuntamente se disponían a ejecutar acciones terroristas contra instalaciones de la Policía, informaron las autoridades.

Los capturados estarían vinculados a la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc que delinque bajo el mando de alias Iván Mordisco. La detención se produjo en la avenida Ciudad de Cali con calle 48, en el sector de El Vallado, donde los sospechosos se movilizaban en un vehículo particular.

Durante el procedimiento, uniformados de la Policía Metropolitana de Cali hallaron en el interior del automotor dos artefactos explosivos improvisados, los cuales, de acuerdo con la investigación preliminar, iban a ser utilizados para atentar contra al menos dos puntos estratégicos de la ciudad.

“Estas personas serían integrantes de la estructura Jaime Martínez. Se les incautaron explosivos con los que pretendían cometer acciones terroristas en Cali”, confirmó el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Las autoridades revelaron que los explosivos contenían pentolita, un material de alto poder destructivo, y señalaron que la captura se logró gracias a una operación del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, apoyada por labores de inteligencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta su judicialización.