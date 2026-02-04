Estos son los 5 tipos de cáncer que más padecerá la población para el 2030

SALUD

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una fecha que busca algo más que recordación: generar conciencia sobre una enfermedad que sigue creciendo y que impacta de forma directa a millones de personas y familias.

Las cifras muestran un panorama retador. De acuerdo con estimaciones de Globocan, un observatorio de cáncer en América Latina, Colombia pasará de 118.000 nuevos casos de cáncer registrados en 2022 a cerca de 145.000 en 2030. Esto significa que, en menos de una década, el país enfrentará un aumento sostenido de diagnósticos, presionando aún más al sistema de salud.

Dentro del análisis, para 2030 se proyectan más de 70.000 muertes por cáncer en el país. Sin embargo, los especialistas subrayan un dato clave: entre el 30 % y el 50 % de estas muertes podrían prevenirse si se fortalecen las acciones de prevención y se identifican los casos en etapas tempranas.

“Las estrategias más efectivas siguen siendo las más básicas, pero también las más difíciles de sostener: hábitos de vida saludables que hagan parte de la rutina diaria”, explica el doctor Diego Mauricio González, coordinador de oncología de las Américas de AUNA y docente de la Universidad de Antioquia.

A pesar del desafío, hay señales de avance, pues en varios tipos de cáncer, la supervivencia a cinco años ha mejorado de manera constante gracias a la detección temprana y a tratamientos más específicos. En cáncer de pulmón, por ejemplo, la supervivencia pasó de 15 % a 28 % en Estados Unidos, mientras que en mieloma múltiple el aumento fue aún más notorio, al pasar de 32 % a 62 %.

Los cánceres que más impactarán a la población

De acuerdo con las proyecciones, los tipos de cáncer con mayor incidencia y mortalidad en América Latina hacia 2030 serán próstata, mama, colorrectal, pulmón y estómago.

El cáncer de mama sigue siendo uno de los más frecuentes en mujeres, con diagnósticos cada vez más tempranos, mientras que el de próstata afecta a cerca de uno de cada ocho hombres a lo largo de su vida. Por su parte, el cáncer de pulmón continúa siendo el más letal, aunque su incidencia ha comenzado a descender gracias a la reducción del consumo de tabaco.

En el caso del cáncer colorrectal, los especialistas advierten que suele avanzar sin síntomas claros en sus primeras etapas, lo que refuerza la importancia de los controles médicos y la consulta oportuna ante cualquier señal de alerta.

Por esto, la Organización Mundial de la Salud insiste en medidas que están al alcance de la ciudadanía: no fumar, mantener un peso saludable, llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio regularmente y limitar el consumo de alcohol. Estas acciones, aunque sencillas, tienen un impacto directo en la reducción del riesgo.

Al mismo tiempo, La Sociedad Americana contra el Cáncer destaca que la medicina de precisión está transformando la atención oncológica, ya que adapta nuevos tratamientos según las características de cada paciente y ha demostrado mejores resultados en supervivencia y calidad de vida.

Este tipo de visión, hace que los médicos vean más allá de la enfermedad, y explica que el cáncer afecta a millones de personas, pero es diferente en cada una de ellas. Gonzalez afirma que “un enfoque centrado en la persona en la atención del cáncer, que integra plenamente las necesidades únicas de cada individuo, conduce a los mejores resultados”.

De cara a 2030, el reto con el que concluye el comunicado, está en convertir la información y la conciencia ciudadana en hábitos, controles médicos oportunos y políticas de salud que protejan la vida.

