Gobierno rechaza incursión de disidencias en colegio, que frena inicio de clases en el Cauca

El Ministerio de Educación confirmó que la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata, ubicada en el corregimiento de El Plateado, Cauca no ha podido abrir sus puertas este año por razones de seguridad. Desde las horas de la mañana del 29 de enero, el territorio ha tenido enfrentamientos entre población civil y Fuerza Pública.

El colegio fue ocupado en medio de enfrentamientos armados, lo que obligó a no poder iniciar el calendario escolar y a poner en riesgo a toda la comunidad educativa, por el uso de piedras, bombas molotov y gases lacrimógenos. De hecho, varios maestros se vieron forzados a salir del territorio ante el aumento de la violencia, mientras que las familias viven momentos de incertidumbre.

La viceministra de Educación, Maritza Molina, exigió que los grupos armados dejen por fuera a la comunidad y los diferentes espacios para ejercer el derecho a la educación de niños y niñas. Así mismo, la viceministra anunció un plan de acompañamiento permanente para las personas del territorio.

Hasta el momento, se reporta la existencia de varias personas heridas, entre ellas una niña de 8 años, padres de familia que pertenecían a la institución y, según información preliminar, una madre de familia que tiene una lesión en uno de sus miembros inferiores y su esposo en el miembro superior.

Piden condiciones seguras para iniciar clases

El Ministerio de Educación insistió en que garantizar el inicio de clases en condiciones seguras es una prioridad y afirmó que las instituciones son espacios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y se deben cumplir sus obligaciones en el caso de presentar una confrontación violenta.

Cabe destacar, que antes de que los hechos pasaran, el gobierno se encontraba en la ejecución de un proyecto de cerramiento e infraestructura para la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata, con una inversión de $5.000 millones.

El objetivo es mejorar las condiciones físicas y la dignificación de los espacios educativos, junto con la cooperación de las personas de la comunidad que protegían el territorio como un espacio de paz.