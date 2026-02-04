Estamos en alerta, no nos da tiempo de esperar la ayuda: Gobernadora de Sucre por ola invernal

El pasado domingo 1 de febrero los departamentos de Sucre y Córdoba tuvieron un frente frío que los llevó a tener gran cantidad de lluvias que dejaron a miles de familias damnificadas por el desbordamiento de arroyos, caños, las corrientes del río San Jorge y el mar de leva que dejó cobró la vida de una persona en el balneario de Coveñas.

“Estamos enfrentando el frente frío que está en la costa caribe y ese frente frío llegó hasta el Golfo de Morrosquillo, llegando a Coveñas, San Onofre y Tolú por primera vez, provocando fuerte oleajes y que cerca de 750 familias estén inundadas, viviendas destechadas, 193 afectados por el oleaje directamente y empresarios afectados en sus cabañas”, dijo la gobernadora.

Indicó que en las últimas horas se les ha informado que tendrán una reducción en los vientos, pero el fenómeno se mantendrá hasta el próximo sábado 07 de febrero. “Razón por la cual hoy clamo al Gobierno y todo Colombia que debemos estar atentos a cada uno de los cambios que nos están informando constantemente”.

La gobernadora de Sucre, Lucy García, afirmó que están en alerta ya que por las inundaciones del río Sinú y Cauca, se está previendo que van a afectar al departamento de Sucre al llegar a La Mojana.

“La estamos pasando bastante mal, esto no nos da tiempo de esperar la ayuda que venga de lejos, esto es de forma inmediata”, puntualizó García.

En días anteriores, en los micrófonos de Caracol Radio, estuvo el exgobernador Héctor Olimpo quien habló de la obra de la Vía El Cauchal, la que en este momento tiene apartado a Sucre, Sucre del departamento.

Luego de escuchar este audio, la actual gobernadora habló de una reunión que tuvo con el alcalde, la fiscal y el Gobierno Nacional apoyando esta causa. “Hemos clamado para que podamos cumplir el propósito de las vías, una de ellas tiene un contrato y es la que se está realizando en Sucre, Sucre, otra de ellas es un contrato que no se ha iniciado, una vía de 52 kilómetros que va desde El Cauchal. Lo que queremos es que inicie esa vía porque los recursos están dispuestos”.

