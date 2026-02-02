Ordenan cierre preventivo de ingreso a las playas de Puerto Colombia por fuertes lluvias

La alcaldía de Puerto Colombia ordenó el cierre preventivo de ingreso a las playas del municipio debido a las lluvias constantes debido al frente frío proveniente de Norteamérica.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Asimismo, habrá restricciones de salida de embarcaciones pequeñas por posible mar de leva y se activó el plan del Comité de Prevención de Gestión de Riesgos.

Las autoridades dieron a conocer que se mantiene la evaluación de las próximas 72 horas al comportamiento de este fenómeno.

Cabe indicar que estas medidas hacen parte del plan de contingencia que inició la alcaldía de Puerto Colombia para atender posibles emergencias.

Un hombre murió por inmersión en Puerto Colombia

Durante este fin de semana, se reportó la muerte por inmersión de un hombre en las playas de Puerto Colombia tras haber ingresado al mar con un grupo de personas en la madrugada de este domingo.

El hombre respondía al nombre de Jordy de Jesús Castillo Suárez, de 28 años y era oriundo del municipio de Soledad.