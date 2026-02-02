UNGRD atiende emergencia nacional por lluvias: más de 9.800 familias afectadas

Inundaciones en el departamento de Córdoba, este 1° de febrero de 2026.

ACTUALIDAD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) atiende la emergencia generada por las lluvias en distintas regiones del país, que ya dejan miles de familias damnificadas.

El director de la entidad, Carlos Carrillo, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene un despliegue permanente en los territorios afectados.

“Específicamente estamos atendiendo la emergencia por lluvias en todo el país con un despliegue de asistencia humanitaria, de emergencia y personal en el territorio, haciendo un seguimiento permanente desde la sala de crisis a los eventos que se están registrando a nivel nacional”, afirmó Carrillo.

De acuerdo con el más reciente reporte, a la fecha se han registrado 219 eventos asociados a la temporada de lluvias, entre ellos:

110 movimientos en masa

58 inundaciones

28 crecientes súbitas

12 vendavales

9 avenidas torrenciales

Estas emergencias han dejado 9.826 familias afectadas en diferentes departamentos.

#EnDesarrollo | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo adelanta una operación humanitaria para brindar asistencia a más de 13.000 familias afectadas en 17 municipios de Córdoba priorizando las zonas con mayores reportes. El director Carlos Carrillo, entregó el reporte de… pic.twitter.com/kfptEb6Tse — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

Frente a este panorama, la UNGRD activó la entrega de asistencia humanitaria en Córdoba, Casanare y Putumayo, y mantiene equipos técnicos en evaluación en municipios de Cauca y Nariño, con el fin de priorizar los territorios con mayores afectaciones.

“En Casanare y Córdoba ya estamos entregando asistencia humanitaria de emergencia a familias damnificadas. Este fin de semana activamos nuevas entregas en Putumayo, Córdoba y Casanare”, explicó el director de la UNGRD.

Según la entidad, en más de 13 municipios se entregarán alrededor de 6.000 kits de ayuda humanitaria, que incluyen alimentos, elementos de aseo, cocinas, frazadas y toldillos.

Fuerte impacto en Córdoba

El departamento de Córdoba es una de las zonas más afectadas por las lluvias, con impactos tanto en áreas urbanas como rurales. La UNGRD adelanta una operación humanitaria para atender a más de 13.000 familias en 17 municipios, priorizando las zonas con mayores reportes.

Entre las acciones en el departamento se destacan:

Entrega de kits de alimentos, aseo y elementos básicos para los hogares afectados.

Presencia permanente de equipos técnicos y operativos en territorio.

Acompañamiento a las comunidades y apoyo a las autoridades locales.

Participación en el Puesto de Mando Unificado (PMU) junto a la Gobernación de Córdoba para la evaluación de daños y coordinación de la respuesta.

La distribución de ayudas avanza en los municipios de: