El 40% de los corregimientos de Ibagué están en emergencia por las lluvias

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, Cristian David Ávila, se refirió a las afectaciones que se han registrado por las fuertes lluvias que han caído sobre la zona rural de la capital del Tolima,

“Tenemos un balance negativo, pero a la vez positivo, porque hemos podido llegar a atender las emergencias que se han presentado, por ejemplo, en el corregimiento uno en Dantas, se presentaron emergencias, taponamiento de vías, en La Pluma corregimiento 11, China Medía y la Isabel”, dijo Ávila.

Por otra parte, también se han atendido emergencias en el corregimiento 10 en zonas como la vía que conecta con China Alta en el sector de la Cauchera, en el corregimiento 15 en el sector de Cauchos Altos, sector La Osera, en el corregimiento 16 en Potrero Grande, corregimiento 17 en Charco Rico.

“Estos puntos ya se está trabajando, pero no ha sido fácil porque las lluvias no se de tienen y las emergencias tampoco, hoy podríamos habilitar estas vías, pero mañana podrían nuevamente afectarse con taponamientos”, aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Caracol Radio estableció que los operarios de la maquinaria amarilla están trabajando a tres turnos con el fin de atender los requerimientos de la comunidad de la zona rural que está golpeada con las fuertes lluvias.

“Hay sectores donde no es fácil entrar, pero estamos pensando siempre en la movilidad de los campesinos. Tenemos el 40% de los 17 corregimientos afectados por las lluvias y más o menos el 38% de la población rural con problemas con la movilidad, aunque hay que resaltar que nunca han estado más de un día sin vía”, resaltó el funcionario.

Por otra parte, mencionó que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Infraestructura para aplicar fresado de asfalto en algunos sectores donde las condiciones climáticas lo permiten para poder mejorar la movilidad.