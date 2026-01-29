“Una necesidad absolutamente justificada”: MinTrabajo defiende los 800 nuevos cargos en Colpensiones

Durante el noticiero del mediodía de Caracol Radio con Juan Diego Alvira, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el aumento de cargos no responde a intereses políticos ni electorales, sino a una necesidad operativa del Estado frente a los cambios que del país, donde influye la implementación de las reformas pensional y laboral.

Sanguino señaló que, en el caso de Colpensiones, se piensa crear una planta que fortalezca la capacidad de operación de la empresa. Incluso, que la reforma pensional ha generado una mayor demanda de atención ciudadana, especialmente por la posibilidad de que los afiliados se trasladen desde fondos privados al sistema público, lo que los obliga a aumentar el personal.

“El crecimiento de la planta busca mejorar la atención en estas nuevas circunstancias”, afirmó el ministro, quien recalcó que las vinculaciones no se harán antes de que entre plenamente en vigencia la Ley de Garantías y que estarán sujetas a procesos meritocráticos.

Una situación similar ocurre en el Ministerio del Trabajo. Sanguino explicó sobre los 1.114 nuevos puestos en dicha planta y afirmó que con la reforma laboral se creó la necesidad de aumentar el personal para la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las nuevas normas.

El Ministro expresó que Colombia cuenta con cerca de 1.200 inspectores laborales, una cifra que, según estándares internacionales, resulta insuficiente para atender el tamaño del mercado laboral. Mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda un inspector por cada 10.000 trabajadores, en el país la proporción es de uno por cada 20.000.

Así mismo, Sanguino aclaró que la creación de los 1.114 cargos de inspectores laborales corresponde a una planta temporal, que en una primera fase solo se vincularían cerca de 300 funcionarios, mediante encargos internos y listas de elegibles, sin contrataciones inmediatas antes del cierre legal.

Le puede interesar: Publican borrador de decreto que elimina retención a pagos con tarjeta débito y crédito: qué implica

El anuncio se da justo cuando comienza a regir la Ley de Garantías, una norma que limita la contratación estatal en períodos preelectorales. Esto ha despertado suspicacias en distintos sectores, que cuestionan el momento elegido para ampliar las plantas.

A pesar de las críticas y realizar estos procesos en pleno año electoral, el Ministro sostuvo que los tiempos no son improvisados. Según explicó, toda la labor requirió estudios técnicos, avales presupuestales y aprobaciones de varias entidades del Estado, trámites que tomaron meses y que explican por qué las decisiones se concretan ahora.