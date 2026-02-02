Carrera ambiental 5K impulsa la siembra de 200 árboles en humedal Torca-Guaymaral

La iniciativa con el nombre Carrera Ambiental 5K, quiere transformar el ejercicio físico en una herramienta de restauración ecológica. Con el aporte de inscripción de 200 participantes, el evento permitirá la donación y siembra de 200 árboles en el humedal Torca-Guaymaral, uno de los ecosistemas estratégicos para la biodiversidad de Bogotá.

¿De donde nace la iniciativa?

La jornada se realizará el 5 de febrero, en el Día sin Carro, según el comunicado organizado por el Colegio Colombo Gales y la Fundación Humedal Torca - Guaymaral, con esta fecha quieren reforzar el mensaje de movilidad sostenible y reducción de emisiones. Así mismo, el día se cruza con la conmemoración mundial de los humedales, subrayando su papel en la regulación climática y la conservación de especies.

Impacto en el medio ambiente

La restauración ambiental se hará con especies nativas como arrayanes, hayuelos, garrochos, chicalás y duraznillos, plantas que fueron seleccionadas por su capacidad de adaptarse al ecosistema y fortalecer el equilibrio ecológico, con el acompañamiento técnico de la fundación y la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

El recorrido tendrá lugar en el Centro Comercial Bima, aliado estratégico que se suma a la iniciativa junto a Ruta Norte, la Alcaldía Local de Suba y entidades distritales. La articulación entre comunidad educativa, sector privado e instituciones públicas busca ampliar el alcance del mensaje ambiental en espacios urbanos de alta circulación.

Además de la carrera y la siembra de árboles, los asistentes podrán participar en talleres pedagógicos sobre el cuidado del medio ambiente y la protección de los humedales, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.

La organización también garantizó puntos de hidratación, zonas de recuperación y una charla previa de acondicionamiento físico para una experiencia segura para las personas que correrán la carrera.

Le puede interesar: “Si no llega plata al gobierno es imposible que las universidades funcionen” Contralor de Educación en 6AMW

Deporte y proyección ecológica

Para las instituciones organizadoras, una iniciativa como esta evidencia que las nuevas generaciones pasan del discurso a la acción, integrando hábitos saludables con compromisos ambientales concretos. “Cuando el deporte se une al compromiso ambiental, cada kilómetro recorrido se convierte en una apuesta por el futuro”, afirmaron.