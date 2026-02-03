Cepeda anunció que, de no participar en consulta del Frente por la Vida, irá solo en primera vuelta
El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que, de no ser tenido en cuenta en la consulta del Frente por la Vida, se retirará con el Pacto Histórico y se irá solo en primera vuelta para reemplazar al presidente Gustavo en la Casa de Nariño.
Este anuncio se conoce después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se viera obligado a hacer nuevamente el sorteo de los nuevos conjueces que definirán si Iván Cepeda puede o no estar en la consulta del Frente por la Vida.
“Lo digo con total firmeza y determinación, si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el pacto histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año” aseveró Cepeda.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles