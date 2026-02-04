Ciudades

Con éxito se logró el desencallamiento del buque tipo cisterna INTERGOD VII

Santa Marta

El buque tipo cisterna INTERGOD VII, de bandera colombiana, fue desencallado exitosamente y se encuentra de forma segura en los muelles de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

La maniobra se llevó a cabo gracias al trabajo articulado entre DIMAR y el sector privado, en el marco de una operación coordinada que permitió atender la situación y restablecer con normalidad las condiciones de tránsito marítimo en el área.

Durante el procedimiento se aplicaron los protocolos técnicos y de seguridad establecidos, con el acompañamiento permanente de las autoridades marítimas, garantizando la protección de la vida humana en el mar y del entorno marino.

Es de recordar que, que tanto la motonave como su tripulación se encuentran en buenas condiciones y fuera de peligro.

