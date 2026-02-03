DIMAR activa protocolos de emergencia tras encallamiento del buque cisterna en playa de Santa Marta

Santa Marta

La Dirección General Marítima (DIMAR) a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, se pronunció con respecto al encallamiento del buque cisterna de nombre INTERGOD VII, en el sector Playa Los Cocos.

Según la entidad, una vez recibido el reporte en la Torre de Control, Vigilancia y Tráfico Marítimo por parte del capitán de la motonave, se activó el protocolo de atención de emergencias por parte de la Estación de Guardacostas de la Armada de Colombia y remolcadores en el sector.

Asimismo, se conoció que tanto la motonave como su tripulación se encuentran en buenas condiciones y fuera de peligro. La Autoridad Marítima Colombiana adoptó los protocolos y medidas preventivas de seguridad y protección ambiental ante el hecho, manteniendo vigilancia y seguimiento permanente sobre la embarcación.

Por otro lado, la Dirección General Marítima manifestó que adelanta las acciones correspondientes para establecer las causas del siniestro, considerando las condiciones meteomarinas adversas debido al tránsito de frentes fríos en el Caribe colombiano.

Le puede interesar:

Dos muertos y tres viviendas colapsadas por fuertes lluvias en Santa Marta

Cabe recordar que, la Capitanía de Puerto de Santa Marta mantiene la restricción en la navegación de buques y operación portuaria en el corredor, así como el uso de playas hasta tanto se restablezcan las condiciones meteorológicas seguras.