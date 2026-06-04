Tatis Serrano: Nuevo sonido del rock en Cartagena

Se estrena en Spotify la canción “Bonito Amanecer” (2016) del joven músico cartagenero Tatis Serrano, uno de los más destacados cantautores del rock contemporáneo y experimental. Su nueva obra es una propuesta renovadora de singular y vibrante belleza melódica y poética.

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Tatis Serrano ha participado con sus canciones en el desarrollo y búsqueda creativa del rock colombiano con obras propias como: “Incendio en la ciudad”, “Rock bajo la luna”, “32 de Octubre”, “Cuando vuelva a caer del cielo”, entre otras. Sus canciones, letras y melodías propias, son de una belleza- a veces de crispación y perplejidad profunda-. Encaran las paradojas de la existencia. Pero en medio de las desolaciones, está el bálsamo de la ternura poética que el compositor revela en sus canciones.

“Bonito amanecer”, según Tatis Serrano, “es una canción muy importante para mí. Fue un proceso terapéutico y bastante emocional. Es una canción que se traduce en un antes y un después en mi vida, un final de episodio. “Bonito Amanecer” es la aceptación de la luz y la oscuridad. Es un recordatorio para mí mismo de que podemos cambiar, de que si piensas que hoy es el final o el peor día de tu vida, lo único seguro es que mañana será mejor. Habla del poder que tiene la perseverancia ante los tiempos oscuros, de no perder la esperanza y de recordar por qué vale la pena seguir luchando. En lo personal, he estado en la otra cara de la moneda. Llegué a sentirme como jamás pensé que podría sentirme, y sé que muchas personas comprenden ese sentimiento. ¿Qué mejor grito de esperanza, y qué mejor forma de hacerles saber que no están solos, que una canción?”.

Un sonido de fusión experimental

“Desde que empecé a componer he explorado temáticas relacionadas con experiencias personales, emociones, la vida cotidiana y la introspección”, confiesa Tatis Serrano.

“Me interesa lograr un sonido muy experimental, explorando fusiones entre rock, indie y diversas influencias que surgen de mi cotidianidad. La música de videojuegos ha sido una inspiración importante en mi proceso creativo, especialmente en la construcción de atmósferas y paisajes sonoros. Más que seguir una fórmula fija, me interesa explorar sonidos que acompañen lo que quiero expresar en cada canción”.

Producción, mezcla y mastering de la nueva canción de Tatis Serrano: Lola Rosa, Artemiz.