Bombardeo contra el ELN en la región del Catatumbo deja siete muertos y un herido

Combates del Ejército contra el ELN en el Catatumbo /Foto: Ejército Nacional.

Cúcuta

Una operación dirigida desde el Comando de las Fuerzas Militares contra el ELN en el Catatumbo y adelantada por la Fuerza de Tarea Vulcano deja varios guerrilleros muertos y otros heridos.

El Ejército Nacional lidera la ofensiva con capacidades de artillería, aviación e infantería en la región para llegar hasta uno de los lugares con mayor presencia de esa organización ilegal.

Más de 100 kilos de explosivos del ELN fueron encontrados y destruidos por el Ejército Nacional

La zona más afectada

La zona limítrofe entre los municipios de Tibú y El Tarra es el epicentro de estos hechos, en los sectores de Filoparaco, 20 de julio, y Boca de Oru donde siete guerrilleros fueron abatidos, uno más resulto herido y también se incautó material de guerra.

De manera preliminar se advierte que estos hechos generaron los primeros desplazamientos de la población civil en la zona, donde se registran los combates entre las unidades militares y guerrilleros del ELN.

Se espera un pronunciamiento oficial del Comando de las Fuerzas Militares frente a esta operación que se desarrolla al norte del departamento.

