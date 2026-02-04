Fuerzas Militares realizan primer bombardeo contra el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo

Colombia

Sobre las 4:00 a.m. de este miércoles 04 de febrero, las Fuerzas Militares de Colombian iniciaron una operación ofensiva contra el ELN y el Frente 33 de las disidencias en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

En medio del procedimiento realizaron un bombardeo, el primero en contra del ELN, pero también el primero que busca disuadir la guerra que tiene confinadas a más de 32 mil personas en Catatumbo, a manos de los enfrentamientos de estos dos grupos armados.

El bombardeo, se realizó en un punto estratégico, donde según inteligencia de la DIJIN de la Policía Nacional, había movimiento de los dos grupos armados ilegales.

“Esta es un operación militar enmarcada bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y el respeto por los Derechos Humanos”, afirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López.

Esta operación, se da a pocas horas de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Estadounidense Donald Trump, donde se acordó el avance de la confrontación a los grupos narcotraficantes.

En ella, el gobierno se comprometió a entregar en un plazo no mayor a 2 meses, a los principales cabecillas de los grupos armados: alias ‘Pablito’ del ELN, alias ‘Chiquito Malo’ del Clan del Golfo y alias ‘Iván Mordisco’ del Estado Mayor de las disidencias, que no se encuentran en mesas de diálogo.