América de Cali perdería a un jugador clave para la temporada 2026 / Colprensa

América de Cali podría sufrir una baja de última hora en su plantilla. Mientras el cuadro escarlata prepara el clásico frente al Atlético Nacional, válido por la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-I, uno de sus delanteros estaría listo para dar el salto al fútbol del exterior.

Es preciso recordar que el sector ofensivo del equipo se ha visto golpeado recientemente por la falta de variantes, teniendo en cuenta la salida del peruano Luis Ramos y la sanción del argentino Rodrigo Holgado.

Le puede interesar: Dimayor anuncia que Millonarios y Santa Fe no podrán jugar sus próximos partidos en El Campín

América de Cali perdería a un jugador clave para la temporada 2026

Según versiones de prensa, el América de Cali precisamente sufriría la baja de Rodrigo Holgado, quien dejaría la institución tras superar sus problemas con la FIFA por supuesta falsificación de documentos con la Selección de Malasia.

El periodista César Luis Merlo informó que el equipo chileno Coquimbo Unido llegó a un principio de acuerdo para la incorporación del delantero argentino, quien ya había pasado por la institución durante las temporadas 2018 y 2023.

El acuerdo se llevaría a cabo en condición de préstamo por los próximos seis meses.

Lea también acá: Cae el segundo técnico de la Liga colombiana 2026-I

Rodrigo Holgado. Foto: Rodrigo Valle / Getty Images / Rodrigo Valle Ampliar

De concretarse esta salida, América se quedaría sin una pieza importante en el frente de ataque. Y es que, como se mencionó anteriormente, el jugador pudo zafar de la suspensión impuesta por la FIFA y el entrenador David González comentó que lo tendría en cuenta para el primer semestre del 2026.

Ahora, sin Holgado, el elenco vallecaucano queda con el ecuatoriano Daniel Valencia (fichado para esta temporada) y el canterano Yojan Garcés.

Entérese de: Liga Femenina 2026: así se jugarán los partidos de la primera fecha