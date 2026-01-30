David González, directo con Tulio Gómez sobre la contratación de un nueve: “Tiene que ser ya o ya”

David González, director técnico del América de Cali, fue contundente y directo con Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, presionando por la contratación de un delantero más para el equipo para el primer semestre del 2026.

González destacó el nivel de sus dirigidos a pesar de no logar la victoria en casa este jueves frente al Once Caldas. El antioqueño responsabilizó de esto, en gran parte, a la falta de un atacante más.

“Hicimos todo lo posible para poder buscar el resultado, para buscar goles. Lastimosamente eso fue lo que terminó faltándonos un poco para poder ganar el partido. Definitivamente creo que la espera no puede continuar en el tema de la contratación de un delantero. Tiene que ser ya o ya, no podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo”, sentenció en rueda de prensa.

Sobre el regreso masivo de los hinchas al estadio Pascual Guerrero, el entrenador celebró: “Definitivamente lo de la hinchada es lindo, a mí no me había tocado mientras estaba dirigiendo, pero se siente ese ambiente en el Pascual, cuando me tocó en muchas tardes jugar acá”.

“Es parte también de lo que venimos haciendo, yo creo que lo hemos mostrado en esos dos primeros triunfos, incluso en el partido de hoy, me parece que lo que mostramos para que la gente disfrutara del espectáculo fue muy bueno, es una lástima no haberles podido dar una victoria para que se fueran a sus casas felices y ya pensando en el próximo partido, pero creo que se van con esa sensación de que es un equipo que se entregó, que buscó el resultado durante más de 90 minutos y que es lo que vamos a seguir haciendo”, concluyó.