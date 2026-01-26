América tiene delantero: TAS falló a favor y jugador regresa al equipo

Noticia positiva para el América de Cali. El equipo estaba en búsqueda de un delantero centro de categoría para competir con Yojan ‘Papula’ Garcés, pero este lunes 26 de enero recibió información que le permitirá sumar un jugador sin tener que encontrarlo en el mercado.

Se trata del argentino Rodrigo Holgado, quien había sido sancionado en agosto de 2025 por la FIFA debido a la presunta documentación falsa para su inscripción como jugador nacionalizado de la Federación de Fútbol de Malasia. La sanción era por 12 meses y tuvo como multa económica 2.000 francos suizos.

No obstante, al trasladarse el caso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), este habría fallado a favor de Holgado y otros dos futbolistas, Imanol Machuca y Facundo Garcés. Partiendo de lo anterior, debe ser reintegrado de inmediato al América de Cali, según reveló el periodista César Luis Merlo.

🚨El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés y los tres podrán volver a jugar de manera oficial con efecto INMEDIATO.

*️⃣Los argentinos habían sido suspendidos por FIFA, acusados de fraguar documentación para jugar en la selección de Malasia. pic.twitter.com/aRSYhcuXtV — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 26, 2026

En desarrollo...