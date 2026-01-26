América tiene delantero: TAS falló a favor y jugador regresa al equipo
El equipo Escarlata recibió una noticia positiva de cara al campeonato.
Noticia positiva para el América de Cali. El equipo estaba en búsqueda de un delantero centro de categoría para competir con Yojan ‘Papula’ Garcés, pero este lunes 26 de enero recibió información que le permitirá sumar un jugador sin tener que encontrarlo en el mercado.
Se trata del argentino Rodrigo Holgado, quien había sido sancionado en agosto de 2025 por la FIFA debido a la presunta documentación falsa para su inscripción como jugador nacionalizado de la Federación de Fútbol de Malasia. La sanción era por 12 meses y tuvo como multa económica 2.000 francos suizos.
No obstante, al trasladarse el caso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), este habría fallado a favor de Holgado y otros dos futbolistas, Imanol Machuca y Facundo Garcés. Partiendo de lo anterior, debe ser reintegrado de inmediato al América de Cali, según reveló el periodista César Luis Merlo.
En desarrollo...