Cae el segundo técnico de la Liga colombiana 2026-I

El desarrollo de la fecha 4 de la Liga colombiana dejó al segundo entrenador que sale de un equipo. El primero había sido Hernán Torres, de Millonarios, luego de la tercera jornada y tras un pobre inicio de campeonato, sumado a lo que fue la presentación en el segundo semestre del 2025.

En esta oportunidad, el que sale del cargo es Nelson ‘El Rolo’ Florez, quien estaba al mando del Cúcuta Deportivo. En línea con los resultados, el conjunto Motilón no había podido ganar en ninguna de las cuatro salidas y contaba con apenas dos unidades por los empates ante Fortaleza y Bucaramanga.

Le puede interesar: ¿James Rodríguez definió su futuro?: dejó mensaje contundente de cara al Mundial 2026

“El profesor Nelson Flórez no continuará como director técnico del equipo profesional. La institución agradece su entrega, compromiso y profesionalismo durante su etapa al frente del club, resaltando su importante aporte deportivo y humano”, se lee en el comunicado del club.

Comunicado oficial 🚨 pic.twitter.com/AJtnmhFnIn — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) February 3, 2026

Así le fue a Nelson Florez con el Cúcuta Deportivo

El Rolo asumió como director técnico del conjunto Motilón en septiembre de 2025 y debutó con empate sin goles ante Tigres, por el Clausura del Torneo de Ascenso.

Lea también: Marino Hinestroza debutó con Vasco Da Gama en duelo ante el Madureira

En total dirigió 21 partidos con la institución, de los cuales ganó 10, empató 6 y perdió 5, para un rendimiento del 57%. Fue el encargado de ascender el equipo para el 2026, regresando el equipo a la máxima categoría luego de más de cuatro años.

Este fue el tercer equipo en la carrera como entrenador del exfutbolista, luego de sus pasos por Fortaleza y Barranquilla.

Al mando del Cúcuta quedará de manera interina el vallecaucano Jorge Peralta, que dirigirá el partido contra Águilas Doradas del próximo sábado 7 de febrero en calidad de visitante y hasta que elijan al nuevo técnico.